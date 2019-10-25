Росгвардия займется охраной машин скорой помощи

14:42

В регионах России порядка 2000 автомобилей скорой помощи оборудованы системой автоохраны АВО, установка которой началась после нескольких нападений на сотрудников скорой помощи и ряда инцидентов.

Об этом представителю РИА Новости сообщили в Росгвардии.

Отмечается, что система уже позволила предотвратить несколько инцидентов, в частности в Волгоградской области.

Система ABO автоматически передает сигнал «тревога» на пульт вневедомственной охраны Росгвардии при нападениях на водителя, а также попытках повредить автомобиль или несанкционированно проникнуть в него.

В режиме реального времени дежурный фиксирует на мониторе местоположение (или движение) транспортного средства и координирует действия группы быстрого реагирования.

Услугой системы также пользуются и обычные владельцы автотранспортных средств, предприятия пассажирского транспорта и страховые компании.