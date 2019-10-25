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Росгвардия займется охраной машин скорой помощи

14:42 25.10.2019
Автомобиль скорой помощи © KM.RU
Автомобиль скорой помощи © KM.RU
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В регионах России порядка 2000 автомобилей скорой помощи оборудованы системой автоохраны АВО, установка которой началась после нескольких нападений на сотрудников скорой помощи и ряда инцидентов.

Об этом представителю РИА Новости сообщили в Росгвардии.

Отмечается, что система уже позволила предотвратить несколько инцидентов, в частности в Волгоградской области.

Система ABO автоматически передает сигнал «тревога» на пульт вневедомственной охраны Росгвардии при нападениях на водителя, а также попытках повредить автомобиль или несанкционированно проникнуть в него.

В режиме реального времени дежурный фиксирует на мониторе местоположение (или движение) транспортного средства и координирует действия группы быстрого реагирования.

Услугой системы также пользуются и обычные владельцы автотранспортных средств, предприятия пассажирского транспорта и страховые компании.

Темы: Росгвардия
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Комментарии читателей
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25.10.2019, 18:17
Гость: Тов. майор,

Вы ошибаетесь насчет "дырок". Деньги,- вот что главное! Это, по сути, распил бюджетных денег под благовидным предлогом! То что надо отдать медперсоналу уходит, уходит, уходит по карманам власть придержащих. В нормальном обществе это называется коррупцией.
25.10.2019, 17:53
Гость: Майор Пронин

Создали с перепугу росгвардию, а теперь придумывают чем бы им заняться. Чтобы заткнуть все дырки в государстве никаких росгвардейцев не хватит, тут систему менять надо полностью.
25.10.2019, 17:11
Гость: Альфа

В советское время такой ситуации не было!
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