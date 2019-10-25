«Выразить недоверие президенту России Владимиру Путину»

С такой повесткой собирается 4-й съезд Национально-патриотических сил России 26-го октября 2019 года

На сайте Национально-патриотических сил России (НПСР) pdsnpsr.ru опубликован текст обращения к гражданам России с предложением высказать недоверие президенту страны и призвать его к добровольной отставке.

Фото с сайта kremlin.ru

26-го октября в подмосковном Доме культуры совхоза имени Ленина, расположенного в хозяйстве известного всей стране Грудинина П.Н. состоится съезд, на котором планируется обсудить сам текст с целью его дальнейшего продвижения в СМИ, а также и через общественные организации и госучреждения.

Ни для кого уже не секрет, что действия нынешней российской власти все больше раздражают граждан страны. Если раньше претензии предъявлялись в основном правительству России и партии "Единая Россия", то с лета 2018 года, после пенсионной реформы, ограбившей миллионы предпенсионеров страны, ситуация все больше и больше накаляется, претензии предъявляются уже самому президенту Путину. После неожиданного и оглушительного для населения принятия ничем не обоснованного и потому циничного закона о повышении пенсионного возраста граждане страны припомнили Путину все разрушительные для страны действия власти, скопившиеся за время с начала его правления в 2000-м году.

Вспоминают все:

закрытие десятков тысяч заводов, школ, поликлинник, увеличение количества малообеспеченных и даже нищих, значительное снижение уровня жизни десятков миллионов граждан и увеличение пенсионного возраста, массовые незаконные преследования предпринимателей с отъемом их собственности, ограбление среднего класса и преследование инакомыслящих и митингующих, чудовищную коррупцию в правоохранительных органах, судах и среди чиновничества, поражение на постсоветском пространстве, экологические мусорные проблемы и многие другие.

Путин перестал быть барьером, защищающим очевидно нечистоплотную единоросовскую номенклатуру, и принял удар на себя. И людей трудно упрекнуть в таком развороте "от Путина": двадцать лет правления - огромный срок, люди не верят, что в стране хоть что-то поменяется к лучшему, и всю вину за происходящие безобразия и ухудшение жизни уже возлагают именно на президента.

И хотя подчиненные Кремлю социологи бодро рапортуют о "незначительном" снижении рейтинга российской власти в целом и президента в частности, любому здравомыслящему человеку, имеющему глаза и уши, очевидно, что реальные рейтинги как раз болтаются "околоноля". Совершенно очевидно, что напряжение между народом и властью стремительно нарастает. Многие известные аналитики - участники политических процессов, такие, как Валерий Соловей, Степан Сулакшин, Михаил Делягин, Максим Шевченко, Дмитрий Потапенко, Эль -Мюрид, Валентин Катасонов и десятки других, придерживающихся противоположных, либеральных взглядов, отводят нынешнему режиму не более 2-3-х лет существования, о чем открыто говорят в доступных им СМИ.

И хотя их аргументы и оценки варьируются в деталях, очевидно одно: правление Путина подходит к концу, и так называемый "трансфер власти" становится все более проблематичным. Большинство аналитиков уже сегодня считают его маловероятным или даже невозможным, ссылаясь на сложившуюся уникальную ситуацию, грозящую перерасти в масштабные общефедеральные беспорядки в случае бесцеремонной передачи Путиным высшей должности "технологическим" приемом, без учета волеизъявления граждан. Ситуация принципиально изменилась за последние пару лет, и, как показывают последние события, людей уже не пугают задержания, как это было в Москве летом 2019 года, а также во многих регионах страны.

Одновременно развивается и другой процесс: после более чем успешной кампании оппозиции на выборах в Мосгордуму власть опасается повторения аналогичного сценария уже в масштабах всей страны в 2020 году, и именно этим объясняется давление на структуры ФБК (Фонда борьбы с коррупцией), попавшими под уже третью серию обысков по всей стране. Власти все больше перестают обращать внимание на законы и церемониться с недовольными и возмутителями спокойствия. Вот что говорит, например, известный политолог Валерий Соловей в интервью на канале Левого фронта:

"Власть ничего менять не собирается, она исходит из того, что все прошло удачно. Несмотря на некоторые проблемы в Москве. Никакие новые партии учреждать не надо. Переформатировать "Единую Россию" не надо. Надо больше административного давления, больше электронного голосования, что очень важно. Когда изначально экспериментально вводилось электронное голосование, те люди, которые мне сказали - это исключительно для фальсификаций. Если вы услышите, что в Москве захотят везде ввести на выборах электронное голосование - знайте, для чего это делается. То есть делать все то же самое, но с гораздо большим цинизмом".

Последствия могут быть катастрофическими для власти. Так, может резко увеличиться явка на выборах. Повышение явки на выборах в 2020 году в полтора-два раза по сравнению с 19-м годом с одновременным применением "умного голосования" по всей стране вряд ли приведет к полной победе оппозиционных кандидатов из-за вероятных планируемых властями фальсификаций. Но это однозначно приведет к серьёзным проблемам частичной потери властью управляемости, а также хаотизации процессов в стране, и тем самым желающим остаться у власти силам придется потратить гигантские усилия и время на выправление ситуации.

Если же затем в 2021 году на выборы придет не менее 2/3 населения и будут объединены усилия либеральной и патриотической оппозиции, то вопрос смены состава пропутинской Госдумы на оппозиционный будет окончательно и однозначно решен со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ничего противопоставить этому власть не сможет, кроме попыток совершенно запредельных фальсификаций, хотя и это уже не поможет - существуют пределы для махинаций. При этом оппозиция уверена, что этот номер не пройдет: на улицы через месяц-полтора выйдут миллионы, причем во всех регионах страны. И возможно, уже в 21-м году нас ожидает Вторая Великая октябрьская революция, уже не социалистическая, а антиолигархическая и антикриминальная.

Самые дальновидные и осторожные чиновники покупают недвижимость в Иране, на территории Северного Кипра, в Черногории и ряде других стран, а также рассматривают возможность поселения на территории некоторых стран Африки, куда уже несколько лет направляются ЧВК, возможно, и для подготовки путей отхода нынешней элиты.

В любом случае, очевидно: Россию ожидает очень непростое время, власть может рухнуть уже в ближайшие годы, причем исключительно из-за своей антинародной людоедской политики, репрессиям против собственных граждан и фальсификаций на выборах. Руководство, к сожалению, выбрало самый неудачный и разрушительный сценарий для страны, и чтобы противостоять этому, все оппозиционные силы вынуждены будут координировать свои усилия и действовать совместно. А уже дальше, на свободных выборах, борьба развернется между молодыми либералами, руководимыми Навальным при поддержке беглых олигархов, и национал-патриотами, поддержанными "глубинным государством", сохраняющем молчание до поры до времени, но представляющем самую мощную народную силу в стране, которой никто не может противостоять в случае ее активизации.