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«Они меня все достали»: стали известны подробности массового убийства военнослужащих под Читой

15:55 26.10.2019

По одной из версий, «забайкальский стрелок» убил сослуживцев из-за неуставных отношений

В подробностях трагедии, которая произошла 25 октября во время сдачи наряда в воинской части №54160 поселка Горный под Читой, еще предстоит разбираться военной прокуратуре. Сейчас "забайкальский стрелок", рядовой Рамиль Шамсутдинов, дает показания в Хабаровске.

Рамиль Шамсутдинов. Фото из соцсети

А пока о том, почему все это произошло, известно не так много. Восстановим события.

Итак. 17.20 местного, читинского, времени (в Москве - 11.20). Рядовой Рамиль Шамсутдинов четыре месяца как проходит срочную в роте охраны. Для этих мест - почти элита, не автобат, а мобильная группа немедленного реагирования. Он сдает смену. Потом берет уже разряженный автомат, быстро присоединяет рожок (еще в школе, где он обучался азам военного мастерства, на это у него уходила пара секунд) и стреляет в капитана Евсеева. Всех остальных он расстрелял потом, когда те уже легли на пол, надеясь, что их пощадят. Если бы бросились врассыпную - был бы шанс. Хотя, напомним, Рамиль Шамсутдинов - отлично подготовленный стрелок. Он хладнокровно добил тех, кто не погиб сразу.

От рук рядового Шамсутдинова погибли два офицера, один контрактник и пять срочников. Среди убитых – 30-летний капитан из Белгородской области Владимир Евсеев. «Комсомолке» удалось связаться с братом жены убитого офицера. Как оказалось, всего за неделю до трагедии военнослужащий вернулся из двухмесячного отпуска и первым погиб в бойне, получив от Рамиля Шамсутдинова три пули в спину.

- Он, я просто уверен, он не был близко знаком с убийцей, ни о каких конфликтах в части не рассказывал, - делится Дмитрий Скляров. – Примерно с 15 августа по 18 октября он был в отпуске и вряд ли мог знать новобранца-рядового. Я уверен, что Володя случайно «попал под раздачу». Он и служил-то в подразделении, которое с личным составом не контактировало.

Все верно. Только увы - рядовой Шамсутдинов служил у него в подчинении, в подразделении немедленного реагирования.

У капитана Евсеева остались жена и трехлетняя дочь Ева. Семья вместе с ним жила в гарнизоне в Горном.

- Володя – прирожденный вояка, - рассказал «КП-Иркутск» Дмитрий Скляров. – Воспитывался в семье военного, все его детство прошло по гарнизонам. После школы учился в военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого в Серпухове.

Хоронить капитана Владимира Евсеева будут на родине, в Белгородской области.

Между тем, расследование причин кровавой бойни в воинской части в Забайкалье продолжается. Выдвигаются разные версии. Сразу после ЧП сообщали, что причиной расстрела военных стал нервный срыв Рамиля Шасмутдинова, не связанный с несением службы. Пользователи соцсетей предположили, что расстрелять сослуживцев рядовой решился после ссоры с девушкой. Якобы накануне ЧП возлюбленная сообщила солдату, что она с ним расстается.

А бывшие военнослужащие части № 54160 в Забайкалье, где случилось ЧП, сообщают в соцсетях и о фактах дедовщины. Среди местных ходят слухи о том, что в подразделении Шамсутдинова якобы традицией было покупать еду «вышестоящим». Вспоминают также, что, будто бы, заступая в караул, солдаты по часу и больше вынуждены были снимать и надевать защитный костюм.

Но даже если это и правда, достаточно ли этого для хладнокровного расстрела десяти человек, среди которых - и офицеры, и обычные, такие же, как он сам, срочники? Или причина все-таки в чем-то другом? Из источников в правоохранительных органах  стало известно, что при допросе от Шамсутдинова прозвучала фраза: «Меня все достали»! 

По данным Минобороны, Рамиль Шамсутдинов родился в 1999 году. В армию был призван 4 июля 2019 года военкоматом Нурлатского района Татарстана.

При прохождении призывной комиссии Рамилю Шамсутдинову поставили 2-ю группу нервно-психической устойчивости, что означает вероятность срывов только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога. Таким людям можно доверять выполнение задач с оружием и боеприпасами, пишет "Коммерсант".

Рядовому установили группу здоровья Б, которая означает, что Шамсутдинов был годен к военной службе с незначительными ограничениями и присвоили 2-ю категорию профпригодности. В соответствии с ней, рядовой мог быть рекомендован на определенные должности, поскольку его индивидуально-психологические качества в основном соответствуют предъявляемым требованиям.

Темы: Происшествия в армии
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Комментарии читателей
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27.10.2019, 01:14
Гость: Ейбогус -забайкальскому.

Не было такого,
Это началось с конца 60гг,проникновение уголовного элемента в армию.
Считаю,это было с целью сделано,после хрусча. Разложить морально армию,тогда ж начался и национализм. И пр .
Деградация после 45г.и смерти Сталина.
Армия должна воевать. Как пахарь должен пахать.и пр, А в мирное время заниматься альтруизмом,старушек через дорогу переводить,скажем.или бороться с фулюганством.
27.10.2019, 01:05
Гость: Алексан-ич

Вообще, связь этого подонка с организациями или идеями ИГИЛ представляется весьма вероятной. Отсюда возможно понять торжествующее поведение этого живодера на допросе, его заявление о правоте. СМИ суют нам версию о национально обиженном солдатике, а реальность может быть очень страшной. Или это не нравится?
27.10.2019, 00:48
Гость: Алексан-ич

Имея длительный опыт службы в армии, можно сказать, что неуставные отношения среди рядового состава создают как раз такие, призванные из национальностей Поволжья,Забайкалья.Это,как правило "качки"(с культом физической силы там,попав в армию, стремятся к доминированию: как силой,так и к получением доступа к командованию (мл.ком.состав).Грубы, малообразованны.Этот живодер прослужил всего 4 мес., то есть, только-получил оружие и только начал совместную жизнь в казарме.Поэтому, ни о каких притеснениях его.еще просто не могло идти речи.Наоборот,речь могла идти об амбициях с его стороны на верховенство и - получив отпор - последовал расстрел. Здесь и к месту вспоминается Гюльчехра Бобокулова с отрезанной ею головой у маленькой девочки и с ее воплями и лозунгами, прославляющими т.н."исламское г-во". Этот живодер так же торжествует, заявляя, что убивал правильно. Вспомнят ли на суде про эту связь или будут рыдать над несчастным забитым солдатиком, как это делают исподволь почти все СМИ?
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