Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в Забайкалье

15:36

25 октября в Забайкальском крае военнослужащий ремонтно-технической базы застрелил восемь сослуживцев.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление Минобороны.

«25 октября около 18:20 часов местного времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести», - сказано в сообщении.

На место трагедии уже вылетела комиссия во главе с замминистра обороны РФ генерал-полковником Андреем Картаполовым. Также проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего.

Стрелявший солдат задержан, раненные находятся в военном госпитале. Их жизни ничего не угрожает.