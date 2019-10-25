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Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в Забайкалье

15:36 25.10.2019
Реанимация
© KM.RU, Илья Шабардин
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25 октября в Забайкальском крае военнослужащий ремонтно-технической базы застрелил восемь сослуживцев.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление Минобороны.

«25 октября около 18:20 часов местного времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести», - сказано в сообщении.

На место трагедии уже вылетела комиссия во главе с замминистра обороны РФ генерал-полковником Андреем Картаполовым. Также проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего.

Стрелявший солдат задержан, раненные находятся в военном госпитале. Их жизни ничего не угрожает.

Темы: Происшествия в армии
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Комментарии читателей
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25.10.2019, 23:40
Гость: Ясень пень

довели пацана. Весь начальствующий состав части вместе с командиром под суд, чтобы в других частях хоть что-то поняли. Но раз начали скрывать причины, валя на нервный срыв не связанный со службой, всё останется по-прежнему.
25.10.2019, 23:08
Гость: У

Коммерсант вчера напечатал .ремонтно-техническая база в/ч54160.хранение,ремонт и выдача ядерных боезарядов!расстрел караула онной инцидент класса 0.
25.10.2019, 22:54
Гость: Макар

Отменить мораторий потому что кто-то отказывавется мыть полы и драить туалеты?
Все комментарии (36)
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