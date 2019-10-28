В Москве представят фантастически дорогое платье

18:45

Уникальный наряд стоимостью в 1,5 млн рублей представят 6 ноября в Vegas City Hall.

Автором этого наряда выступила дизайнер-модельер Мадина Саральп, в чьих работах ходит принцесса Иордании Рим Аль-Брахими, а также многие мировые знаменитости.



Фото из личного архива дизайнера

Произведения художника-модельера Мадины Саральп находятся в собраниях Российского этнографического музея (Санкт-Петербург) и Государственного музея Востока (Майкоп), а также в частных коллекциях в России и за рубежом. В своем творчестве черкесский дизайнер органично соединяет европейскую эстетику с национальным духом.

В Vegas City Hall будет презентована одна из последних работ Мадины – струящееся распашное платье в этническом стиле. По словам экспертов, это платье достойно того, чтобы украсить собой коллекцию музея. Его стоимость оценивается в 1,5 млн рублей.

По словам дизайнера, на стоимость платья в большей степени повлияла не дороговизна ткани, а качество исполнения изделия и технологическая сложность обработки внутренних слоев: в результате изнанка и лицо наряда исполнены одинаково тщательно и красиво.

Главными деталями этого платья, по словам автора, являются уникальная вышивка, выполненная вручную по оригинальной технологии и, безусловно, аксессуары. Это прежде всего нагрудная застежка из серебра и пояс, инкрустированный камнями.

«Такой пояс может передаваться из поколения в поколение не только как предмет роскоши, но и семейная реликвия, лишь увеличиваясь в стоимости и не теряя своего статуса», - рассказывает Мадина Саральп.

В создании наряда участвовали пять мастериц: две работали над текстильной частью, подготавливая все четыре слоя платья – подъюбник, соединенный с корсетом, нижнее платье, кафтан и верхнее распашное платье. А остальные три мастерицы в течении полутора месяцев вручную вышивали орнаментальный узор.

Эксклюзивное дизайнерское платье можно будет увидеть в фойе концертного зала.

Мадина Саральп является дизайнером, прекрасно ориентирующимся и в истории костюма, и в тонкостях современных модных тенденций. Кутюрье сотрудничает с известными деятелями культуры и искусства, а также с представителями королевских семей. В частности, именно она стала исполнителем свадебного наряда принцессы Рим Аль-Брахими (Иорданское Хашимитское королевство), которое ценители дизайнерского искусства назвали образцом высшего портновского мастерства. Ювелирные аксессуары для этого платья выполнила знаменитый ювелир и оружейник Ася Еутых.