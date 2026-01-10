Медведев показал возможный ответ на размещение войск из Европы на Украине

Европейские лидеры хотят переноса войны непосредственно в Европу, написал на своей англоязычной странице в сети X заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Запись появилась после того, как французская газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон пытался убедить представителей парламентских партий и военное руководство поддержать отправку войск на Украину после урегулирования конфликта, пишет РБК.

«Тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине, но нет, «Микрон» продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну-ну, давайте. Вот что вы получите», — написал Медведев, прикрепив к своему посту видеозапись, снятую — как следует из метки на видео — камерой наблюдения в ночь на 9 января.


В это время, как сообщило ранее Минобороны России, по критически важным объектам на территории Украины был нанесен ракетный удар с использованием комплекса «Орешник».

  1. 10.01.2026, 18:47
    Гость: Да какая вам разница.....

    Будьте уверены - ТЦК и полицию не тронут. Кто же кроме них будет мобилизованных работяг скручивать и на линию отстрела поставлять. Так не договаривались, так не интересно

  2. 10.01.2026, 17:55
    Гость: Странно...

    Сеть Х, бывший Твиттер, он же у нас запрещен, все, кто им пользуется объявлены иноагентами. Так кем является экс-президент РФ Дм.Медведев?

  3. 10.01.2026, 17:55
    Гость: Как сказал

    Медведев: - "Россия не приемлет западного воинского контингента на Украине"...
    Россия, в общем-то, возможно и "не приемлет", а вот российское руководство - вполне возможно...

Все комментарии (9)
