В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных за две недели
В роддоме №1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных с начала января, сообщает РИА Новости.
По данным издания ngs42.ru, трое новорожденных умерли в один день. Сейчас четверо детей находятся в отделении интенсивной терапии. На время проверки стационар закрыли.
Как пишет Life, женщины жаловались на дефицит персонала и грубое обращения во время родов. Утверждается, что некоторым давили на живот, чтобы ускорить процесс. В роддоме часто работали санитарки вместо медсестер. В прошлом году его сотрудников обвинили в смерти девочки — ей могли оторвать руку во время родов.
Следователи возбудили дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. В ситуации разбираются Росздравнадзор и прокуратура. От должности отстранили главврача Новокузнецкой клинической больницы Виталия Хераскова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В Новокузнецке есть мед училище и ИНСТИТУТ усовершенствования квалификации
врачей
вам не кажется,что мы этого заслуживаем,вот и попы говорят про грехи не смываемые!
Голикова и Мурашко отставку заслужили. А вот не пора ли уголовные дела завести?
Одними посадками дело, к сожалению, не решить. Даже оборудованных роддомов будет не достаточно. Нужны ещё медсёстры и врачи. Их нужно готовить, минимум, лет пять. И за работу, всегда, платить приличную зарплату.
Системное поведение медицины по отношению к народу, и социальная политика имеют что-то общее?