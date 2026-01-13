В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных за две недели

В роддоме №1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных с начала января, сообщает РИА Новости.

По данным издания ngs42.ru, трое новорожденных умерли в один день. Сейчас четверо детей находятся в отделении интенсивной терапии. На время проверки стационар закрыли.

Как пишет Life, женщины жаловались на дефицит персонала и грубое обращения во время родов. Утверждается, что некоторым давили на живот, чтобы ускорить процесс. В роддоме часто работали санитарки вместо медсестер. В прошлом году его сотрудников обвинили в смерти девочки — ей могли оторвать руку во время родов.

Следователи возбудили дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. В ситуации разбираются Росздравнадзор и прокуратура. От должности отстранили главврача Новокузнецкой клинической больницы Виталия Хераскова.
 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.01.2026, 16:49
    Гость: Нужны ещё медсёстры

    В Новокузнецке есть мед училище и ИНСТИТУТ усовершенствования квалификации
    врачей

  3. 13.01.2026, 16:29
    Гость: И.Якут

    Голикова и Мурашко отставку заслужили. А вот не пора ли уголовные дела завести?

  4. 13.01.2026, 16:14
    Гость: Январь

    Одними посадками дело, к сожалению, не решить. Даже оборудованных роддомов будет не достаточно. Нужны ещё медсёстры и врачи. Их нужно готовить, минимум, лет пять. И за работу, всегда, платить приличную зарплату.

  5. 13.01.2026, 16:09
    Гость: Происшествие, ну или

    Системное поведение медицины по отношению к народу, и социальная политика имеют что-то общее?

Все комментарии (33)
Выбор читателей
Танго «Венесуэла»
ВС России нанесли удар «Орешником» по Украине
Трамп освободил двух россиян с танкера «Маринера»
Пенсионерка на приеме у врача © KM.RU, Кирилл Зыков
В России планируют повышать медицинскую грамотность пенсионеров
Избранное
Сборник «Охота-99»
Певица Светлана Разина: «Я хочу выглядеть ярко и весело!»
Легион «Апокалипсис»
«Политическую власть уровень жизни беднейших групп как будто волнует, о наборе для нищих - "борщевом" - она беспокойство проявляет, но что-то большее – не волнует в принципе: нашим людям спагетти и равиоли не нужны, они макароны по-флотски едят»
«Слова цифрового и фармацевтического "мецената" и "филантропа" Гейтса являются очередным косвенным доказательством, что с населением всего мира "мировое правительство" затеяло серьезную глобальную игру»
«Бахыт Компот», 10 марта, Урбан
«Конец Фильма», 2 февраля, «16 Тонн»
F.P.G, 25 октября, 1930 Moscow
Мифы и реалии политики постсоветских гособразований
ЕС отказался финансировать борьбу Прибалтики с «мигрантами Лукашенко»
Владимир Владимирович, а что дальше?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации