В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных за две недели

11:56 13.01.2026

В роддоме №1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных с начала января, сообщает РИА Новости.

По данным издания ngs42.ru, трое новорожденных умерли в один день. Сейчас четверо детей находятся в отделении интенсивной терапии. На время проверки стационар закрыли.

Как пишет Life, женщины жаловались на дефицит персонала и грубое обращения во время родов. Утверждается, что некоторым давили на живот, чтобы ускорить процесс. В роддоме часто работали санитарки вместо медсестер. В прошлом году его сотрудников обвинили в смерти девочки — ей могли оторвать руку во время родов.

Следователи возбудили дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. В ситуации разбираются Росздравнадзор и прокуратура. От должности отстранили главврача Новокузнецкой клинической больницы Виталия Хераскова.

