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Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК

19:17 28.10.2019
Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
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Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя Следственного комитета России за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Дело Голунова с сентября перестало интересовать СК. Руководитель следственной группы вошел в следственную группу по делу задержанных на акции 27 июля. Это свидетельствует о приоритетах СК. Проверка сообщения о преступлении в отношении Голунова в рамках переданного из ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела с материалами служебной проверки заволокичены и не привели к возбуждению уголовного дела в отношении полицейских", -  рассказал адвокат Сергей Бадамшин ТАСС.

Защита просит признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста.

Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова. Кроме того, адвокат указывает, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решения о возбуждении уголовного дела, и просит суд обязать следователя устранить нарушения.

Темы: Расследование преступлений в России, Судебная система в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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28.10.2019, 22:51
Гость: Дык это

Я ведь сразу говорил, что это заказ был с самого верха. И как теперь привлекать исполнителей, ведь они приказ выполняли. Вопрос то был в самой Медузе, Голунов не должен был стать вторым Навальным, а Медуза вторым ФБК.
28.10.2019, 21:14
Гость: ВДВ

Тянут, ждут когда снова с наркотой на улицу вылезет
28.10.2019, 19:39
Гость: Неправда,

это у них засудили бутину, а у нас все по закону.
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