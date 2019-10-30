В России изменился закон об ОСАГО

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Со вторника, 29 октября, в России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Об этом сообщила газета «Известия».

Случаев, по которым страховщик может потребовать от виновника ДТП возместить ущерб, стало больше. В первую очередь, новшества должны ощутить на себе злостные нарушители, которые употребляют за рулем алкоголь, и мошенники, промышляющие дешевыми полисами.

Прежде регрессное требование можно было предъявить к пьяному за рулем в том случае, если факт опьянения был установлен. Теперь виновник будет обязан платить, даже если медицинское освидетельствование проходить отказался.

Одно из главных нововведений закона об ОСАГО заключается в том, что уравниваются в статусе бумажные и электронные полисы. Установлено, что для проверки по требованию сотрудников ГИБДД страховой полис может быть представлен и в том, и в другом виде. При этом исключается необходимость изготовления полисов на бланках строгой отчетности, а каждому документу присваивается уникальный порядковый номер. В результате достаточно предъявить распечатку электронного полиса на обычной бумаге или назвать его номер и страховщика, с которым заключен договор.

Недостоверные данные в полисе ОСАГО раньше могли стать причиной регресса только при покупке полиса онлайн, а сейчас это распространено и на «бумажные» полисы. Такая мера направлена на борьбу с мошенниками, которые занижают страховую премию.

Иск о возмещении вреда будет предъявлен и в том случае, если у виновника аварии в полисе нет разрешения управлять транспортным средством с прицепом. Отмечается, что прицепов к легковым автомобилям это новшество не касается.

Также был уточнен порядок оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции с помощью специального программного обеспечения со спутниковой навигацией. Предусмотрена возможность составления водителями электронного извещения о ДТП через Единый портал госуслуг. Помимо этого, расширен список компетентных органов, которые могут выдавать документы, подтверждающие факт наступления страхового случая. К ним теперь относится не только полиция, но и аварийно-спасательные службы, выезжающие на место ДТП. А также медицинские организации.