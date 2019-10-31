Apple купила торговую марку у компании из Зеленограда

14:28

Компания Apple приобрела права на торговый знак AIRTAG. Они были куплены у российской группы компаний ISBC из Зеленограда. Об этом сообщил РБК со ссылкой на внутренний источник, знакомый с деталями сделки.

На сайте ISBC говорится, что компания заключила международную сделку по переводу прав на товарный знак AIRTAG. Однако сумма совершенной сделки и покупатель не называются.

С 2015 года под брендом AIRTAG производятся брелоки со встроенными RFID-метками. Их применяют для доступа в офисы, фитнес-залы, на транспорте, а также в качестве платежных средств.

По информации РБК, Apple заключила сделку с российским предприятем, вероятно, из-за планов выпустить аксессуар для отслеживания местоположения мелких предметов.

В группу ISBC на данный момент входят пять компаний, зарегистрированных в Зеленограде. Группа специализируется на RFID-технологиях, системах безопасного доступа и смарт-картах.