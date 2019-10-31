]]> ]]>
Главная В России Новости

Apple купила торговую марку у компании из Зеленограда

14:28 31.10.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Компания Apple приобрела права на торговый знак AIRTAG. Они были куплены у российской группы компаний ISBC из Зеленограда. Об этом сообщил РБК со ссылкой на внутренний источник, знакомый с деталями сделки.

На сайте ISBC говорится, что компания заключила международную сделку по переводу прав на товарный знак AIRTAG. Однако сумма совершенной сделки и покупатель не называются.

С 2015 года под брендом AIRTAG производятся брелоки со встроенными RFID-метками. Их применяют для доступа в офисы, фитнес-залы, на транспорте, а также в качестве платежных средств.

По информации РБК, Apple заключила сделку с российским предприятем, вероятно, из-за планов выпустить аксессуар для отслеживания местоположения мелких предметов.

В группу ISBC на данный момент входят пять компаний, зарегистрированных в Зеленограде. Группа специализируется на RFID-технологиях, системах безопасного доступа и смарт-картах.

Темы: Apple, Бизнес и предпринимательство в мире, Бизнес и предпринимательство в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.10.2019, 18:04
Гость: Время Ч.

А "оно" ,вообще, летать умеет?
31.10.2019, 17:44
Гость: Виктор

А что ещё может сейчас закупить Эппл или Гугол-мугол, уже не имеющие своего реального промышленного производства, которое всё давно в Китае? Как ни надувай демократические щёчки, но ещё покойный Стив Джобс на вопрос: - Почему он не хочет вернуть заводы в США, ответил: - Да где же я вам возьму в США столько инженеров и квалифицированных рабочих? И сколько будет стоить конечная продукция, кто её будет покупать? Когда есть великолепная и недорогая продукция Хуавей и других китайских компаний!
31.10.2019, 16:32
Гость: Хмы

Ко*Сколково пролетело мимо кассы?
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.