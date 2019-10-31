Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год

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Наибольшее повышение тарифов ЖКХ в 2020 году ожидает жителей Чеченской, Кабардино-Балкарской республик, а также Республики Дагестан. Об этом свидетельствует распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева, опубликованное на сайте правительства РФ.

В соответствии с документом, в вышеназванных регионах тарифы подорожают на 6,5, 5,4 и 5,2 процента соответственно. Наиболее низкий рост тарифов на ЖКХ будет для жителей Ненецкого автономного округа, там он составит в 2020 году всего 2,4%.

В Москве рост оплаты за услуги ЖКХ в следующем году вырастет в среднем на 5%, в Московской области на 4,1% и в Санкт-Петербурге - не более чем на 3,8%.

В остальных регионах рост тарифов ЖКХ составит от 3,6 до 4,9 процентов. Индексация запланирована на второе полугодие 2020 года.

Напомним, что в 2019 году индексация тарифов ЖКХ была разбита на два этапа: 1,7% в январе и на 2,4% в июле в среднем по стране. Ранее депутаты фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, который предполагает, что повышение тарифов за коммунальные услуги не может превышать уровень годовой инфляции.