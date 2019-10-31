]]> ]]>
Главная В России Новости

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год

07:56 31.10.2019
© KM.RU
Материалы по теме:

Наибольшее повышение тарифов ЖКХ в 2020 году ожидает жителей Чеченской, Кабардино-Балкарской республик, а также Республики Дагестан. Об этом свидетельствует распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева, опубликованное на сайте правительства РФ.

В соответствии с документом, в вышеназванных регионах тарифы подорожают на 6,5, 5,4 и 5,2 процента соответственно. Наиболее низкий рост тарифов на ЖКХ будет для жителей Ненецкого автономного округа, там он составит в 2020 году всего 2,4%.

В Москве рост оплаты за услуги ЖКХ в следующем году вырастет в среднем на 5%, в Московской области на 4,1% и в Санкт-Петербурге - не более чем на 3,8%. 

В остальных регионах рост тарифов ЖКХ составит  от 3,6 до 4,9 процентов. Индексация запланирована на второе полугодие 2020 года.

Напомним, что в 2019 году индексация тарифов ЖКХ была разбита на два этапа: 1,7% в январе и на 2,4% в июле в среднем по стране. Ранее депутаты фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, который предполагает, что повышение тарифов за коммунальные услуги не может превышать уровень годовой инфляции.

Темы: Глава правительства России, Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.10.2019, 16:59
Гость: ав

Пора заканчивать их праздник!
31.10.2019, 16:38
Гость: Лука Лукич

...когда в платежах по коммунальным оплатам.... Появятся строки о реальных
расходах всех управляющих компаний??? Внушительное колличество компаний
накапливают приличные суммы денег ...А что по поводу банковских процентов? Или это личные деньги компаний???? Всего лишь как предположение.....в доме где я живу..не замечаю затратных работ от управляющей компании...
31.10.2019, 16:36
Гость: такс

Яхты ,дворцы растут ,машины дорожают а вы о своих процентах переживаете Постыдились бы
Все комментарии (10)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.