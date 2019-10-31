«Реставрации социализма не будет», или «Фас» на Грудинина

Расправа над директором совхоза - не просто итог 2018-го, но и зачистка перед 2024-м



Фото с сайта kremlin.ru

Политические гонения, рейдерский захват или рядовой экономический спор – эксперты обсуждают детали дела бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина. Суд постановил, что директор "Совхоза им. Ленина" должен выплатить своим акционерам более 1 млрд руб., продолжаются разбирательства и с бывшей женой Грудинина, за которой, предположительно, стоит "рейдер со стажем" Владимир Палихата – на него экс-супруга выписала генеральную доверенность, по которой можно заключать любые сделки с имуществом.

"Совхоз им. Ленина" достался Грудинину в 1995 году в разваливающимся состоянии, что неудивительно для предприятий того времени. "Красный директор" сумел не только сохранить его в целости, сделать рентабельным, но и защитить от рейдерских захватов, как рассказывает эксперт, близко знакомый с делом Грудинина, депутат шестого созыва ГД Вячеслав Тетекин – было уже пять попыток "отжать" совхоз, но прежде суд принимал решения не в пользу захватчиков.

Что же изменилось сегодня?

Политолог Павел Салин объясняет это тем, что "политическая крыша" ослабела: "Для Грудинина политическая конъюнктура сложилась неудачно. Да, дело было стимулировано политическими обстоятельствами, но сейчас уже чисто хозяйственный спор, – уверен политолог. – Политическая причина позволила задать неблагоприятный вектор развития дела для Грудинина. А кусок жирный – есть что делить".

Просто развод какой-то!

Насколько это жирный кусок, стоит судить по тому, кто пытается его отнять, а здесь мы видим Владимира Палихату, который предпочитает представляться, как президент шахматной федерации Москвы, но в узких кругах он известен, как спонсор кандидата в президенты Ксении Собчак.

По данным открытых источников, отметился в скандальных сделках M&A с универмагом "Москва", ритейлером "Центробувь", заводами "Контактор" и "Искитим-цемент".

Сегодня, как пишут СМИ, Палихата в большинстве своих красивых комбинаций пользуется подставными пешками, времена грубых силовых захватов прошли, и в новой реальности такие, как Палихата, пользуются эвфемизмами, называя себя "специалистами по банкротству", и занимаются они "специальными ситуациями".

Специальная ситуация вокруг Грудинина возникла год назад, буквально сразу после того, как он показал феноменальный результат на президентских выборах, получив достаточно мощную поддержку.

Сейчас бизнесмен и шахматист представляет интересы Ирины Грудининой в бракоразводном процессе (это только на первый взгляд специализация не для гиганта мысли), экс-супруга подписала на Палихату генеральную доверенность и теперь пытается отсудить у бывшего активы, причем принципиально в акциях совхоза.

Суд Видного Московской области удовлетворил иск Ирины Грудининой об истребовании двух третей акций совхоза имени Ленина. А на днях Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза к его директору, взыскав 1,066 млрд руб. Шестеро акционеров предприятия требовали признать ущерб, якобы причиненный сделкой по внесению совхозом в уставный капитал ООО "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух земельных участков.

"Здесь идут во все тяжкие, судя по информации, все формальные и юридические нормы в этом деле отброшены, в криминальной среде это называется беспредел. Вот именно этот беспредел мы видим в судебных органах и со стороны правоохранительных органов, там совершаются вещи, которые совершать нельзя", – комментирует Вячеслав Тетекин.

Плюс ко всему, вскрываются не очень существенные мелочи, рассказывает эксперт, например, что супруге Павла Николаевича отдана значительная часть акций, якобы потому что она инвалид второй группы.

"Так вот для ваших читателей будет интересно узнать, что госпожа Грудинина получила инвалидность чуть ли не в течение одного дня. В то время как десятки тысяч наших сограждан, которые страдают различными заболеваниями, стоят месяцами и мучаются в разных бюрократических процедурах", – говорит Вячеслав Тетекин.



Фото с сайта 24smi.org

Совхоз хотят закатать под шоссе?

Павел Грудинин заявил, что это история не про дележ имущества супругов, а про захват одного из преуспевающих предприятий. Все началось год назад, когда миноритарии совхоза подали в суд с требованием взыскать с Грудинина упущенную выгоду и реальные убытки, возникшие якобы из-за "недобросовестного поведения".

Грудинин предполагает, что атака связана с интересом ряда девелоперов к площадкам предприятия. Что это за площадки такие золотые?

Действительно, сразу за МКАДом по Каширскому шоссе расположился совхоз, который, предположительно, вызывает интерес, например, у застройщиков ЖК "Пригород Лесное".

По данным Kartoteka.ru, вроде бы, одним из застройщиков проекта стала группа "Самолет" (якобы учредителем некоторых "дочек" компании выступает брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев) и ООО "Рота", созданное депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным.

Грудинин же рассказывает о том, что земли совхоза будут использоваться для реконструкции шоссе и участка МКАД-Дроздово-Беседы. Власти области уже запустили процедуру изъятия принадлежащих совхозу более 40 га по цене ниже рыночной в десять раз, утверждает Грудинин, отмечая, что оспаривает это решение. Сам бизнес Грудинина не нужен, а вот земли расположены в очень интересном и привлекательном месте.



Фото с сайта nakanune.ru

"Хочешь, не хочешь, а ситуация такая, какая есть – единственный совхоз не дали раздербанить он и его команда, это единственный целый совхоз вокруг кольцевой дороги Москвы, соответственно, мародеры злобствовали на протяжении всего предшествующего периода, а вот чтобы суды стали им так потакать – это началось недавно", – комментирует экономист Юрий Болдырев в беседе с Накануне.RU накаляющуюся вокруг Грудинина обстановку.

Что касается бракоразводного процесса, то эксперт напоминает, что в советское время была ясная и четкая норма, что основанием для непропорционального раздела имущества было наличие у одной из сторон несовершеннолетних детей.

"Но в данном случае кто-то пролоббировал норму, по которой теперь делить совместно нажитое имущество можно весьма произвольно, и это как раз у Грудинина маленькие несовершеннолетние дети, но тем не менее две трети имущества присуждается супруге. На самом деле это очень важный индикатор – такое поведение суда возможно только в двух вариантах: либо чрезвычайная коррупционная нагрузка, либо политический заказ. В совокупности есть основания полагать, что в данном случае интересы мародеров и политических заказчиков сошлись", – говорит Юрий Болдырев.

"Пусть закроет офшорные счета"

Политолог Павел Салин считает, что, когда власть хочет наказать, действует она более жестко и менее обоснованно – за примерами далеко ходить не надо, стоит взглянуть на ФБК. Но здесь вектор развития ситуации задала именно политическая воля: политический фактор был первым камушком, который сдвинул всю эту массу. Сейчас уже нет никакой политики, есть бизнес-интересы по перераспределению активов.

Юрий Болдырев считает, что сигнал на самом высшем уровне был дан во время "Прямой линии", когда у президента спросили, не хочет ли он воссоздать правительство "Примакова-Маслюкова" в сегодняшних реалиях и назначить премьер-министром Грудинина, на что Путин заметил с ехидцей, что у Примакова не было офшоров, и если бы Грудинин закрыл свои зарубежные счета, можно было бы о чем-то рассуждать. Тогда стало понятно – Грудинина атаковать можно.

Интересно, что никаких "зарубежных счетов" у Грудинина на самом деле не нашлось, но осадочек-то остался, а иногда это главное.

Юрий Болдырев вспоминает аналогичный случай, когда вице-президент Руцкой стал вдруг не мил – он не одобрял социально-экономический курс Ельцина, и тогда были сфальсифицированы данные о наличии у Руцкого зарубежных счетов.

"Это был обман, никаких счетов не было, но никого за это не наказали. Эта же власть сфальсифицировала, что у Руцкокого есть зарубежные счета, значит, она на это способна, – продолжает Болдырев. – В отношении Грудинина тоже никакая клевета, так массово разлитая во время избирательной кампании, не подтвердилась. Если президент страны что-то знает точно, он мог бы точную информацию дать, но здесь другое дело – президент страны дал точную отмашку "это не наш, это враг", с ним можно делать все, что угодно, и судить, как захотите".

Не просто итог 2018-го, но и зачистка перед 2024-м

Если государственная воля ударить по Грудинину действительно превратила "политическую крышу" в судебную крышку для экс-кандидата, то для чего это было сделано, ведь выборы прошли, неужели это своего рода месть?

"Рейдерский захват, а он действительно имеет место – это инструмент для того, чтобы выманить из политики очень популярного общественного деятеля. Это происходит из-за того, что за Павла Николаевича Грудинина на прошлых выборах проголосовало почти 9 млн человек, он показал результат, который вдвое превышает результат всех остальных вместе взятых кандидатов", – напоминает Вячеслав Тетекин.

Эксперт отмечает, что сейчас в высших эшелонах власти идет трепетное обсуждение проблемы преемника и передачи власти, ведь по Конституции Путин баллотироваться уже не может.

"Судя по опросам общественного мнения, которые проводят в том числе и ВЦИОМ, Грудинин входит в семерку самых популярных общественных и политических деятелей страны и при этом у него самый низкий антирейтинг, – рассказывает Тетекин. – Конечно, Администрацию президента и всех тех, кто хотел бы сохранить нынешний статус-кво, только заменив верхнюю фигуру на другую такую же, это беспокоит".

Так неужели Павел Грудинин пострадал из-за своей большой популярности в народе? Или таким образом компрометируют весь курс, которым он предлагал идти?

Как иначе объяснить "информационную дубинку" – в СМИ сейчас "социалист" Грудинин именуется не иначе как "миллиардер", который не хочет отдавать свои спрятанные денежки.

Посыл ясен – вы голосовали за него, как за коммуниста, а он капиталист, да еще и с законом у него не все в порядке, жене-инвалиду не хочет платить, и в прошлом все непонятно, как было заработано. При этом мало кого волнует, что все прорвавшиеся во власть через "мутные" 90-ые хранят свои скелеты в шкафах, и если начинать ревизию, то кончится все пересмотром итогов приватизации.

То, что сейчас происходит с Грудининым, можно рассматривать как ответ тем самым левым, которые во время президентской гонки 2018 года агитировали не ходить на выборы вообще, мол, не стоит играть с шулерами – все равно проиграешь. Но сторонники Грудинина – а как напоминает состоявший в предвыборном штабе Юрий Болдырев, это были не только левые, коммунисты, а многие силы, для которых Грудинин стал компромиссным и объединяющим кандидатом против действующей власти, – верили, что можно победить мирным путем и построить "социализм, как в Швеции".

Сегодня становится понятно, что, как и говорил Путин, опять же во время общения с гражданами на "Прямой линии", "реставрации социализма не будет".

Что самое главное – во лжи тут обвинять власти невозможно, свою линию они озвучивают прямо. Вот только если атакой на Грудинина народу хотели показать изнанку его социализма, то показали, наоборот, дикий и разнузданный российский капитализм с отжатиями и избирательным подходом. Ну что ж, народ запомнил.