Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

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В России с 1 ноября вступил в силу закон об устойчивой работе российского сегмента интернета. Официально его приняли для того, чтобы Сеть продолжала функционировать в случае угрозы из-за рубежа или при другой нештатной ситуации.

Согласно закону, при возникновении угрозы безопасной работе интернета на территории России, централизованное управление сетью связи общего пользования сможет брать на себя Роскомнадзор. Предполагается, что утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению будет правительство России.

Ряд пунктов закона, в том числе положение о национальной доменной зоне и криптографической защите, начнут действовать с января 2021 года. Документ внесли депутат Госдумы Андрей Луговой и сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас. Последний оценивал затраты на реализацию инициативы в 20 миллиардов рублей.

Учения, предусмотренные законом об изоляции Рунета, будут проводиться не реже раза в год. Об этом говорилось в постановлении кабмина. Целью учений названы «обеспечение устойчивости, безопасности и целостности функционирования» Рунета, а также «отработка механизмов восстановления сетей связи во время чрезвычайных ситуаций».