]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

08:02 1.11.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

В России с 1 ноября вступил в силу закон об устойчивой работе российского сегмента интернета. Официально его приняли для того, чтобы Сеть продолжала функционировать в случае угрозы из-за рубежа или при другой нештатной ситуации.

Согласно закону, при возникновении угрозы безопасной работе интернета на территории России, централизованное управление сетью связи общего пользования сможет брать на себя Роскомнадзор. Предполагается, что утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению будет правительство России.

Ряд пунктов закона, в том числе положение о национальной доменной зоне и криптографической защите, начнут действовать с января 2021 года. Документ внесли депутат Госдумы Андрей Луговой и сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас. Последний оценивал затраты на реализацию инициативы в 20 миллиардов рублей.

Учения, предусмотренные законом об изоляции Рунета, будут проводиться не реже раза в год. Об этом говорилось в постановлении кабмина. Целью учений названы «обеспечение устойчивости, безопасности и целостности функционирования» Рунета, а также «отработка механизмов восстановления сетей связи во время чрезвычайных ситуаций».

Темы: Законотворческая деятельность в России, Интернет в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.11.2019, 16:20
Гость: таки-да

"И деньги находят без проблем."-налогоплательщики -электорат,несовершенные создания божии в своей самооргнаизации способны на разное, особенно круто в великом сырьевом ... у них выходит материализовывать анекдот - "нет сынок , это ты будешь меньше есть".
01.11.2019, 16:02
Гость: Что у вас

«пухнет не по дням а по часам.», болеете?
У нас ничего не пухнет...
01.11.2019, 15:13
Гость: С.Корее пухнет не по дням а по часам.

ну Луговой понятно чего боится. Что люди узнают о том что он травит своих сослуживцев. непонятно зачем вам всем нужен отдельный чебурнет. Хотите жить как в Северной Корее?
Все комментарии (9)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.