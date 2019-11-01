Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

16:28

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минфина.

Как рассказали в ведомстве, на сегодняшний день качестве самозанятых зарегистрировались уже более 240 тысяч человек. Эксперимент проводится в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.

"Мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски", — заявил министр финансов Антон Силуанов.

С 1 января 2020 года регистрация самозанятых распространится на 19 субъектов. В первую очередь это будут регионы-доноры и те территории, где находятся города-миллионники.

Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с 1 января 2019 года. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют четыре процента с доходов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями.