]]> ]]>
Главная В России Новости

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

16:28 1.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минфина.

Как рассказали в ведомстве, на сегодняшний день качестве самозанятых зарегистрировались уже более 240 тысяч человек. Эксперимент проводится в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. 

"Мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски", — заявил министр финансов Антон Силуанов.

С 1 января 2020 года регистрация самозанятых распространится на 19 субъектов. В первую очередь это будут регионы-доноры и те территории, где находятся города-миллионники.

Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с 1 января 2019 года. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют четыре процента с доходов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями.

Темы: Министерство финансов РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.11.2019, 22:29
Гость: Даёшь

налог на пенсии!
01.11.2019, 17:59
Гость: Ипппппаааааное вонючее пуйло!

А что, наши детки в Куршевелях на миллионы должны нищенствовать, на всем экономить?
01.11.2019, 17:36
Гость: Skeptik

Налог на безработных!
Рабство от патриотов
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.