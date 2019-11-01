Названа причина зверского убийства ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

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31 октября в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа произошло зверское убийство ребенка.

Во время тихого часа в здание детского сада вошел местный 36-летний житель и набросился с ножом на шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.

Фото: Следственный комитет России

В сад мужчина прошел беспрепятственно, охранник принял его за родителя и впустил в здание дистанционно. Сейчас следствие выясняет, почему сотрудник ЧОПа его пропустил. Возможно, по результатам будет будет принято решение о лишении ЧОП лицензии.

Согласно основной версии следствия, обе воспитательницы во время происшествия находились в соседней комнате – они пили чай, пишет Газета.RU.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные действия с задержанным Денисом Поздеевым. При этом следователи отмечают, что у них возникли вопросы относительно психического состояния преступника уже после первого допроса.

Во время допроса мужчина рассказал следователям, что на преступление его подтолкнула «книжка, в которой было описано заклинание вечной жизни и богатства».

«Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечную и богатую для близких и себя. Там надо было убить ребенка, маленького ребенка, чтобы заклинание сбылось. Книгу взял в книжном магазине», — рассказал Поздеев.

В ближайшее время Поздеев будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.