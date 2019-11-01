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Названа причина зверского убийства ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

11:11 1.11.2019

31 октября в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа произошло зверское убийство ребенка.

Во время тихого часа в здание детского сада вошел местный 36-летний житель и набросился с ножом на шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте. 

Фото: Следственный комитет России

В сад мужчина прошел беспрепятственно, охранник принял его за родителя и впустил в здание дистанционно. Сейчас следствие выясняет, почему сотрудник ЧОПа его пропустил. Возможно, по результатам будет будет принято решение о лишении ЧОП лицензии.

Согласно основной версии следствия, обе воспитательницы во время происшествия находились в соседней комнате – они пили чай, пишет Газета.RU

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные действия с задержанным Денисом Поздеевым. При этом следователи отмечают, что у них возникли вопросы относительно психического состояния преступника уже после первого допроса. 

Во время допроса мужчина рассказал следователям, что на преступление его подтолкнула «книжка, в которой было описано заклинание вечной жизни и богатства».

«Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечную и богатую для близких и себя. Там надо было убить ребенка, маленького ребенка, чтобы заклинание сбылось. Книгу взял в книжном магазине», — рассказал Поздеев.

В ближайшее время Поздеев будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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01.11.2019, 18:43
Гость: Русский

...просто ужас. Сутки не мог читать и писать...
Разорвать это животное на куски.., привязать в 4-ки машин и дать малый газ. Только так!
01.11.2019, 18:29
Гость: Сердечник

сомнительно что это у него получилось с первого раза,
наверняка пытался в других местах и с кем-то советовался,
наверняка читал не одну подобную книжку...
но на фоне обшей деградации как в попойках, так и в чтении всякой чернухи никто не увидел ничего плохого...
01.11.2019, 17:10
Гость: таки-да

" Это и есть те,кто разрушили здравохранение,экономику,вооружённые силы и промышленность СССР и России."-ясен пень ,еще Иван Грозный накуролесил ..потом ,Ленин подложил свою атомную бонбу - " нашу" Финляндию отдал финам , Арарат ипр., "создал" УССР внутри страны , и пр "страсти" .Ну а, "мы" тута ,изнемогая в делах как рабы на галере гребем и ртом и веслами .. в панаму ,на все воля божия- бог терпел и вам велел.
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