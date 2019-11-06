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Полковника ФСБ Черкалина заподозрили в мошенничестве с жильем в Москве

13:28 6.11.2019
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Обвиняемый в получении крупных взяток и мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин входил в состав ОПГ, похищавшей выручку от продажи элитного жилья в новостройках Москвы. Об этом сообщил «Коммерсант», ознакомившийся с материалами уголовного дела.

Пострадавшими от аферистов стали по меньшей мере два крупных бизнесмена — совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин и соучредитель ООО «Бор-реконструкция» Владимир Симоненков.

Первый владел 49% ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК), продававшем квартиры в новом ЖК в столичном районе Левобережный на Ленинградском шоссе. В 2011 году совладельцы ЮПК — бывшие топ-менеджеры АО «АКБ „Еврофинанс Моснарбанк“» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко — вынудили Гляделкина отказаться от своей доли в компании и затем поделили его прибыль от продажи квартир между собой.

Для этого они подключили знакомых «силовиков», включая и Кирилла Черкалина. Этим летом Столяренко и Бондаренко заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Другой участницей ОПГ называют гендиректора ООО «Бор-реконструкция» Елену Глазкову. Два года назад по той же схеме она отстранила от бизнеса соучредителя ООО Симоненкова, похитив прибыль от продаж квартир в жилом комплексе «Новый Арбат, 27». Глазкова также сбежала за границу и объявлена в розыск.

Сумма ущерба по каждому из эпизодов уголовного дела составляет более миллиарда рублей.

Темы: Россия, Правоохранительные органы в России, Расследования в России, Недвижимость, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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06.11.2019, 15:37
Гость: полковник ФСБ Кирилл Черкалин входил в состав ОПГ

Детишкам на штанишки, ейбох...
06.11.2019, 15:18
Гость: Умора

Что за полковники и что за генералы у президента! Сплошное жулье! Впрочем у него премьер, министры и губернаторы подстать, сплошные арашуковы и хорошавины ...
06.11.2019, 14:17
Гость: Как там,

талантливый человек талантлив во всем.
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