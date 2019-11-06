Полковника ФСБ Черкалина заподозрили в мошенничестве с жильем в Москве

13:28

Обвиняемый в получении крупных взяток и мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин входил в состав ОПГ, похищавшей выручку от продажи элитного жилья в новостройках Москвы. Об этом сообщил «Коммерсант», ознакомившийся с материалами уголовного дела.

Пострадавшими от аферистов стали по меньшей мере два крупных бизнесмена — совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин и соучредитель ООО «Бор-реконструкция» Владимир Симоненков.

Первый владел 49% ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК), продававшем квартиры в новом ЖК в столичном районе Левобережный на Ленинградском шоссе. В 2011 году совладельцы ЮПК — бывшие топ-менеджеры АО «АКБ „Еврофинанс Моснарбанк“» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко — вынудили Гляделкина отказаться от своей доли в компании и затем поделили его прибыль от продажи квартир между собой.

Для этого они подключили знакомых «силовиков», включая и Кирилла Черкалина. Этим летом Столяренко и Бондаренко заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Другой участницей ОПГ называют гендиректора ООО «Бор-реконструкция» Елену Глазкову. Два года назад по той же схеме она отстранила от бизнеса соучредителя ООО Симоненкова, похитив прибыль от продаж квартир в жилом комплексе «Новый Арбат, 27». Глазкова также сбежала за границу и объявлена в розыск.

Сумма ущерба по каждому из эпизодов уголовного дела составляет более миллиарда рублей.