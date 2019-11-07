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Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете

14:48 7.11.2019
Стоп-кадр из видео

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил перед правительством региона на встрече, посвященной малому и среднему бизнесу. Трансляцию выступления вел ЧГТРК "Грозный"

Глава Чечни призвал наказывать пользователей интернета, которые, по его мнению, могли "оскорбить чью-то честь". Перевод его слов опубликовала "Русская служба Би-би-си".

"Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится," - заявил Кадыров.

Он отметил, что закон, конституция и демократия обеспечивают благополучие населения, а "аферистов, предателей, сплетников, шизофреников" необходимо остановить.

Ранее во время встречи с российскими театральными деятелями Кадыров призвал их воспитывать молодежь в патриотическом духе и беречь ее от "фальшивых ценностей". По его словам, необходимо влиять на молодых людей при помощи искусства и не оставлять их под пагубным влиянием "врагов наших народов", напоминает РБК

Темы: Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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07.11.2019, 15:42
Гость: D.D.

Способы решения проблем полемики: "убивать, сажать, пугать".
Ну, - уровень развития данного конкретного олицетворения как стандарт гособоймы.
07.11.2019, 15:37
Гость: xmyr

Искусство действительно великолепная штука влияющая на молодежь. К сожалению теперешняя элита в искусстве го..но ,такая же элита была в России накануне революции . Стране еще предстоит сепарировать новую элиту нового гос-ва в борьбе с новыми антирусскими вызовами.
07.11.2019, 15:07
Гость: Странно слышать

рассуждения о чести от бывшего боевика.
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