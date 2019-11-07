Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил перед правительством региона на встрече, посвященной малому и среднему бизнесу. Трансляцию выступления вел ЧГТРК "Грозный"

Глава Чечни призвал наказывать пользователей интернета, которые, по его мнению, могли "оскорбить чью-то честь". Перевод его слов опубликовала "Русская служба Би-би-си".

"Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится," - заявил Кадыров.

Он отметил, что закон, конституция и демократия обеспечивают благополучие населения, а "аферистов, предателей, сплетников, шизофреников" необходимо остановить.

Ранее во время встречи с российскими театральными деятелями Кадыров призвал их воспитывать молодежь в патриотическом духе и беречь ее от "фальшивых ценностей". По его словам, необходимо влиять на молодых людей при помощи искусства и не оставлять их под пагубным влиянием "врагов наших народов", напоминает РБК.