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Счетная палата предупредила о сокращении населения России

10:12 7.11.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Счетная палата РФ предупредила о риске не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения. Такой вывод содержится в докладе ведомства о ходе исполнения федерального бюджета за январь—сентябрь 2019 года.

Согласно документу, по итогам первых восьми месяцев 2019 года естественная убыль населения составила 219,2 тысячи человек. По состоянию на 1 сентября в России проживало 146,7 миллиона человек, с начала года численность сократилась на 52,5 тысячи человек. Вместе с тем миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 76%.

C января по август в России родилось 994,3 тысячи человек, что на 83,8 тысячи человек (минус 7,8%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число умерших за этот же период (1,2 миллиона человек) сократилось на 33,7 тысячи человек, или на 2,7%.

Аудиторы отмечают, что естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд и создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого роста числа граждан.

Национальный проект «Демография», рассчитанный на период с 2019 по 2024 год, ставит своей целью увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 ребенка на одну женщину), а также снижение смертности населения старше трудоспособного возраста.

Темы: Демографическая ситуация в России, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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07.11.2019, 14:32
Гость: Не-а

Не 80, а 20.
07.11.2019, 14:13
Гость: Бтр

Власти, за которую так "топит" тов. Ибрагим, не нужно население, и ему всё труднее и труднее будет подбирать слова, чтоб её оправдывать и расхваливать, не выглядя при этом или банальным пропагандистом или глупцом.
07.11.2019, 14:07
Гость: Т 90

Тут и удивлятся нечего. Условия жизни только для олигархов, чиновников и депутатов хорошие а многие миллионы граждан просто в условиях выживания. На работу устроится проблема, количество клиник сократилось на 5 тыс ед.Услуги ЖКХ уже зашкаливают по отношению к ЗП, которая в большинстве своем составляет 15 - 20 т.р. а за ЖКХ надо платить 8 - 10 т.р и более. Повернуться надо лицом к народу а не создавать ему тяжёлые условия жизни тогда может и начнёт увеличиваться население. Все эти проблемы д.б. известны власти. Или они уже настолько оторвались от реальности что и думать об этом не хотят.
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