Счетная палата предупредила о сокращении населения России

10:12

Счетная палата РФ предупредила о риске не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения. Такой вывод содержится в докладе ведомства о ходе исполнения федерального бюджета за январь—сентябрь 2019 года.

Согласно документу, по итогам первых восьми месяцев 2019 года естественная убыль населения составила 219,2 тысячи человек. По состоянию на 1 сентября в России проживало 146,7 миллиона человек, с начала года численность сократилась на 52,5 тысячи человек. Вместе с тем миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 76%.

C января по август в России родилось 994,3 тысячи человек, что на 83,8 тысячи человек (минус 7,8%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число умерших за этот же период (1,2 миллиона человек) сократилось на 33,7 тысячи человек, или на 2,7%.

Аудиторы отмечают, что естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд и создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого роста числа граждан.

Национальный проект «Демография», рассчитанный на период с 2019 по 2024 год, ставит своей целью увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 ребенка на одну женщину), а также снижение смертности населения старше трудоспособного возраста.