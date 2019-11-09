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Глава района в Смоленской области погиб при тушении пожара чужого дома

18:34 9.11.2019

Глава Холм-Жирковского района в Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.

© Администрация Холм-Жирковского района Смоленской области

Об этом сообщил губернатор региона Алексей Островский в Twitter.

«Вчера (8 ноября. — ред.) при тушении пожара чужого дома скончался глава Холм-Жирковского района Олег Петрович Макаров. Замечательный был человек и отличный глава. Очень большая потеря и для семьи, и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович!» — написал он.

Олег Макаров пытался потушить пожар подручными средствами, а также помогал выносить имущество из горящей квартиры. Позднее ему стало плохо, его госпитализировали. В больнице чиновник скончался, сообщает RT.

Темы: Смоленская область, Происшествия
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Комментарии читателей
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09.11.2019, 22:29
Гость: Даже

странно читать о таких действиях российского чиновника.
09.11.2019, 20:47
Гость: Пожар странный какой-то

Как мэр оказался на нём раньше пожарных? А сколько бюджетных денег теперь на погибшего спишут, просто жесть...
09.11.2019, 20:26
Гость: Беглый

Добрая память тебе человек.
Все комментарии (6)
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