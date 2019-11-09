Глава района в Смоленской области погиб при тушении пожара чужого дома

18:34

Глава Холм-Жирковского района в Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.

© Администрация Холм-Жирковского района Смоленской области

Об этом сообщил губернатор региона Алексей Островский в Twitter.

«Вчера (8 ноября. — ред.) при тушении пожара чужого дома скончался глава Холм-Жирковского района Олег Петрович Макаров. Замечательный был человек и отличный глава. Очень большая потеря и для семьи, и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович!» — написал он.

Олег Макаров пытался потушить пожар подручными средствами, а также помогал выносить имущество из горящей квартиры. Позднее ему стало плохо, его госпитализировали. В больнице чиновник скончался, сообщает RT.