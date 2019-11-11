Доцент СПбГУ Олег Соколов объяснил, почему убил свою аспирантку

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В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга завершились заседание, на котором судья Юлия Максименко принимала решение об избрании меры пресечения обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко доцента истфака СПбГУ Олега Соколова.

Защита ходатайствовала о домашнем аресте и закрытом заседании суда для Соколова. Но судья удовлетворила ходатайство следствия о заключении Соколова на два месяца. Таким образом, дл 8 января 2020 года он будет содержаться в СИЗО «Кресты», сообщает «Фонтанка».

В ходе заседания 63-летний Олег Соколов заявил в суде, что раскаивается в совершенном преступлении. «Я раскаиваюсь», — сказал Соколов, после чего заплакал.

Отвечая на вопрос судьи о причинах совершенного убийства, преподаватель заявил, что его возлюбленная «стала при упоминании о [его] детях беситься». По словам мужчины, он очень любил Анастасию Ещенко и даже собирался на ней жениться, пишет Znak.com. «В моей жизни никогда ничего подобного близко не встречалось. Я не понимаю, как это могло быть. Девушка, которая казалось мне идеалом, постепенно превратилась в существо из страшной сказки. Вот причина», — сказал Соколов, закрыв лицо руками.

На допросе 10 ноября Соколов не стал отрицать, что застрелил и расчленил девушку.

Адвокаты доцента рассчитывают убедить следствие в том, что он застрелил Анастасию Ещенко в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью, и минимизировать возможное наказание.

«Фонтанке» юристы, В настоящее время идет тщательное изучение образа жизни 24-летней убитой Ещенко, рассказали «Фонтанке» юристы, знакомые с адвокатами обвиняемого.

«У защиты есть вполне жизнеспособный план представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете – молодой женщиной, изводившей его ревностью, – сказали собеседники. – Для переквалификации дела со 105-й статьи на 107-ю «Убийство в состоянии аффекта» это, считают адвокаты Соколова, наиболее доступный и разумный вариант».

Утром 9 ноября профессора Олега Соколова с переохлаждением достали из реки Мойка в Санкт-Петербурге. При себе у него был рюкзак, а в нем – две женские руки. Остальное нашли в квартире доцента на набережной Мойки, 82.