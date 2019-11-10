Детали трагедии на Мойке продолжают шокировать Петербург

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Распилить и по частям утопить любимую, а потом казнить себя, сира Бонапарта, на глазах туристов. Место действия – Петербург, 2019 год

По подозрению в убийстве Анастасии Ещенко задержан 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов. Пока он лежал на больничной койке с переохлаждением после купания в Мойке, с ним успели коротко побеседовать следователи. Отпираться кавалер ордена Почетного легиона не стал и сознался, что с бывшей студенткой его связывают отношения отнюдь не только профессиональные.

Олег Соколов. Фото с сайта spbu.ru

Из Мойки Соколова достали утром 9 ноября. При себе у него был рюкзак (по другим данным, пакет), а в нем – две женские руки. Остальное нашли в квартире доцента на набережной Мойки, 82, рядом с телом лежала пила. На первом допросе Соколов рассказал, что застрелил Анастасию Ещенко из обреза еще 7 ноября. На следующий день к нему пришли гости, тело все это время лежало в одной из комнат. Избавиться от убитой любовницы доцент якобы решился в субботу, купил пилу и принялся за дело. В реку успели отправиться нижние конечности, в Мойке сам Соколов оказался, так как был уже сильно пьян и на ногах держался с трудом.

Пара жила вместе, последний раз на свою страницу репетиторша Ещенко заходила 7 ноября в 1.14 . Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. По предварительной информации, Анастасия ревновала к дочерям от первого брака. А Соколова это раздражало. Вместе с частями тела в воде он пытался утопить травматический пистолет, сообщает Следственный комитет.

Главным объектом научного интереса Соколова является наполеоновская эпоха, и в особенности история императорской армии. Студенты рассказывают, как во время занятий Соколов выстраивал их в подобие военного строя. Много рассказывал о своем участии в реконструкциях сражений – естественно, в роли Наполеона. Однажды натурально вернулся от Аустерлица с боевым ранением, сильно хвалил польских улан, которые спасли своего императора.

Как выяснил 47news, в образе полководца Соколов собирался уйти из жизни. Своим планом доцент поделился со следователями: сначала избавиться от тела, а потом надеть мундир Наполеона и казнить себя в Петропавловской крепости на глазах у туристов.

Неофициальное звание главного Бонапарта реконструкторского сообщества спровоцировало полтора года назад крупный скандал. Поводом стала выпущенная Евгением Понасенковым монография «Первая научная история войны 1812 года». В ней автор, в том числе, высказывался – еще более или менее сдержанно, хотя и снисходительно, – и о Соколове.

Доцент Соколов на канале Дмитрия Пучкова в Youtube раскритиковал и книгу, и автора, после чего Понасенков ответил с переходом на личные оскорбления и обвинения в плагиате. Этот обмен видеороликами завершился скандалом на лекции Соколова на истфаке: сторонники Понасенкова попытались передать профессору обвинения в плагиате лично, после чего их не слишком деликатно вышвырнули из лектория. Затем дело предсказуемо перешло в юридическую плоскость. Через полтора года судов Соколов вновь появился у Дмитрия Пучкова, где рассказал о двух процессах: в одном, который касался, собственно, плагиата, он, по его словам, выиграл, другой обязал его выплатить Понасенкову компенсацию за личные оскорбления.

В историческом сообществе, рассказал «Фонтанке» Понасенков, всем было известно об отношениях доцента со своей студенткой, и ожидаемо на реконструкторских балах она присоединялась к нему в танце как Жозефина.

Скриншот страницы сайта vk.com

После скандала на лекции Соколова журналист «МК» (в этой же газете до 2015 года Понасенков вел свой блог) Антон Алексеев связался с якобы давней жертвой избиения доцентом, в публикации фамилия изменена, однако сопровождает ее фото девушки, похожей на убитую в Петербурге Ещенко. Якобы несколько лет назад она обратилась в полицию Петроградского района, где рассказала, как Соколов в 2008 году привязал ее к стулу в съемной квартире на Кутузовском проспекте в Москве, угрожал нагретым утюгом, бил и за уши вместе с сиденьем приподнимал над полом. Жертва истязаний объяснила журналистам, что дело до суда не дошло из-за влиятельных друзей Соколова. Понасенков утверждает, что реальная фамилия этой девушки – Пономарева. Руководство вуза оппонент Соколова предупреждал о том, что доцент опасен, и требовал принять меры.

Читатели «Фонтанки», знакомые с парой, рассказали о свойствах отношений Соколова и Ещенко. «В жизни он очень мило общался с Анастасией, явно проявлял симпатию и уважение. Предполагаю, что по какому-то поводу напился до чертиков. Насколько я знаю от родителей, он не гнушался алкоголя, но не напивался до положения риз. То есть мы тогда, когда принимали их, тоже выпивали, но все разъехались на такси. Общаться было всегда интересно. Сир – харизматичный человек. Анастасия была спокойнее, более скромной, но, возможно, это первое впечатление», – поделился воспоминаниями знакомый Соколова.

«Не очень представляю, из-за чего конфликт мог возникнуть. Тем более если пистолет выкидывал... – выражает он, пожалуй, общее настроение знакомых Соколова. – Представить расчлененку от него вообще не могу!»

В университете, где работали и Соколов, и Ещенко, заявили, что произошедшим шокированы и соболезнуют родственникам убитой.

Олег Соколов родился 9 июля 1956 года. В 1979 году окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института, а в 1984 году – с отличием – исторический факультет ЛГУ. Кандидатскую диссертацию защитил на тему «Офицерский корпус французской армии при старом порядке и в период революции 1789–1799».

С 2000 года является доцентом кафедры истории нового времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, читал лекции в Практической школе высших исследований в Сорбонском университете. Является автором многочисленных статей по военной истории Европы XVII – начала XIX века, а также известного труда «Армия Наполеона». Кавалер ордена Почетного легиона.

24-летняя Анастасия Ещенко училась в Петербурге, она родом из станицы Старовеличковской Краснодарского края. С отличием окончила Институт истории СПбГУ и с 2016 года подрабатывала репетиторством. С Соколовым у них есть совместные научные работы – в частности «Российский посланник при дворе Жозефа Бонапарта в 1809 – 1812 гг.» и «Ранний период Наполеоновских войн глазами художника и воина Луи-Франсуа Лежена».

Авторы: Надежда Мазакина, Николай Кудин