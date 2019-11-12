КС РФ признал законным изъятие имущества у родственников коррупционеров

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Конституционный суд отказал в удовлетворении жалоб экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родственников и бывших подруг на изъятие личного имущества. Как пишет газета "Ведомости", тем самым КС счел законными нормы, которые позволяют передавать государству имущество, приобретенное на средства неясного происхождения не только чиновниками и членами их семей, но и любыми лицами из их окружения.

Как напоминает издание, в 2017 году у заявителей было изъято имущество на общую сумму более 9 млрд рублей. Однако они настаивали, что не являются чиновниками, а потому не обязаны подтверждать законность происхождения средств.

Как говорится в решении КС, конфискация имущества в данном случае относится "к особым правовым мерам" и направлена на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей. При этом собственники могут доказать законность приобретения имущества, но проверка и обоснованности изъятия имущества у заявителей не относится к числу полномочий КС.

Адвокат Захарченко Александр Горбатенко прокомментировал данное решение КС, заметив, что теперь государство может получить имущество любого человека, который не докажет законность его происхождения, причем доказательством, по его словам, может служить только справка из налоговой по форме 2-НДФЛ. Адвокат также отметил, что после решения по делу Захарченко число подобных дел резко выросло.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) и воспрепятствование правосудию (часть 3 статьи 294 УК РФ). В середине октября 2019 года Мосгорсуд снизил срок заключения на полгода, до двенадцати с половиной лет.

Согласно приговору, установлено, что Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту рыбного ресторана La Maree, с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей. Кроме того, суд установил, что в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Дело Захарченко получило резонанс после того, как в квартире его сводной сестры в 2016 году были найдены наличные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.