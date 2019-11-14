Депутат Мосгордумы попыталась отобрать имущество у законных наследников умершего сожителя

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Благодаря Интернету перед каждым человеком открылся доступ к множеству баз данных

Они помогают узнать сведения о доходах, бизнесе либо собственности интересуемой персоны. Таким образом Фонд борьбы с коррупцией делает свои расследования о близких к власти бизнесменах, чиновниках либо представителях силовых структур.

Сотрудники ФБК берут нужную информацию из баз данных и сервисов для проверки контрагентов, обобщают ее и предают огласке. Нет сомнений, что среди людей, обладающих властью, есть те, которые живут явно не по задекларированным доходам. И таких чиновников, безусловно, нужно выводить на чистую воду.

Но мы задались вопросом, все ли разоблачители, и ревнители общественной нравственности кристально честны? Подозрения пали на депутата Мосгордумы от Коммунистической партии Екатерину Енгалычеву, которая стала парламентарием не без помощи проекта ФБК «Умное голосование».

Некоторое время назад депутат заявила, что против нее готовится кампания по дискредитации в СМИ. Подтверждением этому был ролик, в котором говорится о том, что блогеру якобы поступил заказ на размещение компромата в отношении Екатерины Енгалычевой. В качестве доказательств были представлены письма на электронную почту. При этом ничего не мешает одному и тому же человеку зарегистрировать несколько адресов и переписываться с самим собой.

Действительно, в некоторых СМИ начала появляться информация о некоторых сторонах жизни столичного депутата. Telegram-канал «Архитектура власти» проинформировал, что коммунистка скрывала имущество с целью уклонения от уплаты налогов. Также она состояла в отношениях с бизнесменом Сергеем Скуратовым, который бросил ради нее супругу и ребенка, а после его смерти попыталась завладеть его фирмой.

Публицист Леся Рябцева сообщила, что в 2017 году Екатерину Енгалычеву привлекли к административной ответственности за невыплату декретного пособия своей сотруднице. Штраф до настоящего времени депутат не заплатила.

По информации издания RuNews24, расходы Екатерины Енгалычевой, возможно, значительно превышают ее доходы. Еще она производила сомнительные финансовые операции на миллионы рублей.

Что же из того, что пишут про депутата, правда, а что — нет? На портале Мосгорсуда есть данные о том, что в 2016 году она судилась с родственниками Сергея Скуратова. Екатерина Енгалычева пыталась получить часть имущества умершего сожителя и стать соучредителем его ООО «Туристическая компания «Страна Туризма»». Свои требования заявитель обосновывала тем, что собственность приобреталась и на ее средства. Таким образом она просила суд «подвинуть» законных наследников умершего предпринимателя и отдать ей часть имущества.

В удовлетворении исковых требований было отказано. Апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Тогда Екатерина Енгалычева попыталась отобрать бизнес у семьи покойного сожителя. Известно, что в 2015 году Сергей Скуратов зарегистрировал ООО «Туристическая компания «Страна туризма»». Фирма могла «покатать» все желающих на военной технике. Руководителем компании в 2016 году стала некая Юлия Афросина.

А 1 февраля появляется ООО ТК «Страна космического туризма» с единственным учредителем — Екатериной Енгалычевой. Компания оказывает схожие услуги, а ее генеральным директором становится уже известная нам Юлия Афросина. Можно сделать вывод, что политик попыталась перетянуть на себя бизнес умершего сожителя. На данный момент у фирмы-клона почти миллион убытка.

И, наконец, мы узнали по поводу возможной невыплаты декретного пособия. На сайте Федеральной службы судебных приставов говорится, что в 2017 году Екатерина Енгалычева была оштрафована на шесть тысяч рублей. Штраф до настоящего времени не выплачен. А в этом году к нему добавился еще один пятитысячный штраф.

