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ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

10:01 14.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В российском Центробанке заявили о недопустимости рассылки банковских карт по почте, пишет газета "КоммерсантЪ".

В частности, при такой схеме, клиент не может отказаться от карты. Но важнее всего, что такой вариант получения кредиток, не безопасен и может привести к утечке персональных данных.

«Банк не только не обладает возможностью удостовериться в полной сохранности персональных данных клиента, но и повышает риск их незаконного распространения», — заявили в Центробанке.

Эксперты издания поддержали заявление Центробанка, напомнив о случаях, когда злоумышленники устраивались работать почтальонами, вскрывали письма с банковскими картами, а затем обналичивали деньги.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что массовые утечки персональных данных банковских клиентов, о которых стало известно в последнее время, могли случаться из-за недобросовестности сторонних организаций, таких как коллекторские агентства и платежные системы.

Темы: Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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14.11.2019, 15:40
Гость: И

что никаких заявлений не подавал? Раз и пришла? Как рекламу в почтовые ящики бросают. Первый раз про такое слышу. Расскажи поподробнее.
14.11.2019, 15:40
Гость: Европеец

В чём мошенничество ?
Получаю карту, во время платежа задаю 1 пароль, потом второй, потом третий, который генерируется по принципу случайных чисел дивайсом, который придёт опять отдельно. Эту систему невозможно раскрыть. Пароли могу менять. Сама карта ничего не решает - это только кусок пластика.
С банком я в контакте по специальной банковой е-мэйловой линии или по телефону.
14.11.2019, 15:37
Гость: Бтр

Так у тебя что, и банковская карточка есть??
Да мы тут пр тебя, выходит, вообще ничего не знаем.
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