ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

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В российском Центробанке заявили о недопустимости рассылки банковских карт по почте, пишет газета "КоммерсантЪ".

В частности, при такой схеме, клиент не может отказаться от карты. Но важнее всего, что такой вариант получения кредиток, не безопасен и может привести к утечке персональных данных.

«Банк не только не обладает возможностью удостовериться в полной сохранности персональных данных клиента, но и повышает риск их незаконного распространения», — заявили в Центробанке.

Эксперты издания поддержали заявление Центробанка, напомнив о случаях, когда злоумышленники устраивались работать почтальонами, вскрывали письма с банковскими картами, а затем обналичивали деньги.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что массовые утечки персональных данных банковских клиентов, о которых стало известно в последнее время, могли случаться из-за недобросовестности сторонних организаций, таких как коллекторские агентства и платежные системы.