Названы лучшие работодатели России по версии Forbes

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Согласно рейтингу журнала Forbes, лучшим российским работодателем признан «Норильский никель» Владимира Потанина. Сейчас на данном предприятии трудится более 75 тысяч человек.

По итогам прошлого года, выручка «Норильского никеля» составила свыше 733 миллиардов рублей. Компания занимается производством никеля, палладия, меди. Ее штаб-квартира находится в башне «Меркурий» в Москва-Сити. Однако основное производство — на Кольском и Таймырском полуостровах.

Компания предоставила трудящимся в суровых условиях Заполярья сотрудникам высокие средние зарплаты и хороший социальный пакет. Кроме того, предприятие получило первое место в рейтинге и по критерию «Охрана окружающей среды».

Также в топ-10 вошли золотодобывающая компания «Полюс», Газпромбанк, IT-корпорация «Яндекс», Polymetal International (занимается добычей золота, серебра и меди), банк ВТБ, алмазодобывающая компания «Алроса», а также Сбербанк, «Газпром» и «Новатэк».

Авторы рейтинга оценивали компании по девяти критериям: средняя зарплата сотрудника, соцпакет, условия труда, узнаваемость бренда, создание рабочих мест, забота об экологии.