Заявление Турции о невыполнении РФ обещаний по Сирии вызвало недоумение

17:13

В Минобороны России вызвало недоумение заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Москва не выполняет свои обещания по Сириию Об этом заявил официальный представитель российского министерства генерал-майор Игорь Конашенков.

«В Минобороны России вызвало недоумение заявление министра иностранных дел Турции М. Чавушоглу о якобы "невыполнении Россией своих обещаний", а также угрозы в развязывании военной операции на севере Сирии. Хотим напомнить, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения Сочинского меморандума»,— цитирует Конашенкова "Коммерсант".

Среди принятых Россией мер генерал-майор перечислил досрочное разведение конфликтующих сторон, совместное с турецкими вооруженными силами патрулирование приграничной территории Сирии, а также переброс дополнительных сил российской военной полиции в приграничные районы, развертывание полевых госпиталей, отправку гуманитарной помощи жителям Заевфратья и восстановление разрушенной инфраструктуры.

«Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции»,— добавил Конашенков.

Накануне Чавушоглу заявил, что США и Россия не выполнили обязательства по Сирии. Он добавил, что Турция начнет новую военную операцию на северо-востоке Сирии, если территория не будет очищена от тех, кого Анкара считает террористами.