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Заявление Турции о невыполнении РФ обещаний по Сирии вызвало недоумение

17:13 19.11.2019
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Сюжет: Сирийский кризис

 В Минобороны России вызвало недоумение заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Москва не выполняет свои обещания по Сириию Об этом заявил официальный представитель российского министерства генерал-майор Игорь Конашенков. 

«В Минобороны России вызвало недоумение заявление министра иностранных дел Турции М. Чавушоглу о якобы "невыполнении Россией своих обещаний", а также угрозы в развязывании военной операции на севере Сирии. Хотим напомнить, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения Сочинского меморандума»,— цитирует Конашенкова "Коммерсант".

Среди принятых Россией мер генерал-майор перечислил досрочное разведение конфликтующих сторон, совместное с турецкими вооруженными силами патрулирование приграничной территории Сирии, а также переброс дополнительных сил российской военной полиции в приграничные районы, развертывание полевых госпиталей, отправку гуманитарной помощи жителям Заевфратья и восстановление разрушенной инфраструктуры.

«Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции»,— добавил Конашенков.

Накануне  Чавушоглу заявил, что США и Россия не выполнили обязательства по Сирии. Он добавил, что Турция начнет новую военную операцию на северо-востоке Сирии, если территория не будет очищена от тех, кого Анкара считает террористами.

Темы: Турция, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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19.11.2019, 22:51
Гость: Зоя

Чувствуется, не раз еще хитрый Эрдоган нагнет володеньку.
Он и российского летчика сбил, и российского посла убил. И при этом получит российские С-400(видимо, для сбития российских самолетов над территорией Сирии).
Эрдоган - профессор! Против кремлевских двоечников.
19.11.2019, 22:13
Гость: Альфа

Да по большому счёту нас мало волнует воздух в Турции. Главное чтобы в родных пенатах он был чище.
19.11.2019, 21:59
Гость: Татьяна Алексеевна

И только из российского бронетранспортера вышел наш солдат и переговорил с толпой.
Чего об этом не пишешь?
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