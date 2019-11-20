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Кремль ответил на требование Эстонии вернуть «аннексированные территории»

13:37 20.11.2019
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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В Кремле категорически не согласны с требованием Эстонии вернуть «аннексированные Россией территории». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря, такие требования в Кремле считают неприемлемыми и не могут с ними согласиться.

Требование вернуть Эстонии «аннексированные территории» спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас изложил на своей странице в Facebook накануне. По его словам, Россия аннексировала около 5% территории его страны.

Пыллуаас отметил, что эстонско-российская граница определяется Тартуским мирным договором, который находится в реестре действующих международных договоров ООН, а прогресс в его ратификации может быть достигнут только после признания Россией условий Тартуского соглашения.

Этот документ был подписан РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно соглашению, Эстонской Республике были переданы участки в нынешнем Кингисеппском районе Ленинградской области и правобережье реки Нарва (также сейчас часть Ленинградской области). После Второй мировой войны эти земли были возвращены в состав РСФСР.

Действующие эстонские власти считают, что существующие границы с Россией надо пересмотреть таким образом, чтобы они опять соответствовали соглашению 1920 года.

Темы: Эстония, Международные отношения, История СССР, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.11.2019, 19:17
Гость: Послать

туда танк и 2 солдат.
20.11.2019, 19:16
Гость: Эти горячие

эстонские парни.
20.11.2019, 18:06
Гость: NN

Петр I купил Прибалтику у немцев за огромную сумму денег.
Предлагаю вернуть Прибалтику России. Согласно квитанции об оплате.
Все комментарии (22)
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