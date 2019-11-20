Кремль ответил на требование Эстонии вернуть «аннексированные территории»

13:37

В Кремле категорически не согласны с требованием Эстонии вернуть «аннексированные Россией территории». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря, такие требования в Кремле считают неприемлемыми и не могут с ними согласиться.

Требование вернуть Эстонии «аннексированные территории» спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас изложил на своей странице в Facebook накануне. По его словам, Россия аннексировала около 5% территории его страны.

Пыллуаас отметил, что эстонско-российская граница определяется Тартуским мирным договором, который находится в реестре действующих международных договоров ООН, а прогресс в его ратификации может быть достигнут только после признания Россией условий Тартуского соглашения.

Этот документ был подписан РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно соглашению, Эстонской Республике были переданы участки в нынешнем Кингисеппском районе Ленинградской области и правобережье реки Нарва (также сейчас часть Ленинградской области). После Второй мировой войны эти земли были возвращены в состав РСФСР.

Действующие эстонские власти считают, что существующие границы с Россией надо пересмотреть таким образом, чтобы они опять соответствовали соглашению 1920 года.