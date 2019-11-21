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Ректоры МГУ и СПбГУ смогут занимать должности без ограничения по возрасту

08:55 21.11.2019
Здание МГУ
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
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Госдума приняла поправку к законодательству о снятии возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщает "Интерфакс".

Согласно Трудовому кодексу РФ, предельный возраст для пребывания в должности ректора вуза - 65 лет. При этом по представлению ученого совета ректор может остаться на должности до 70 лет. При этом закон, регламентирующий работу двух главных университетов страны - МГУ и СПбГУ - дает президенту РФ право дважды (по 5 лет) продлевать срок нахождения ректора на его должности, то есть до 80 лет.

В новой версии закона о МГУ и СПбГУ убрано слово "дважды", что дает возможность президенту оставлять действующих ректоров этих вузов на их должности без ограничений по возрасту. 

Ректор МГУ Виктор Садовничий родился 3 апреля 1939, ему уже исполнилось 80 лет. Он возглавляет МГУ с 1992 года, последний раз его полномочия продлевались в декабре 2014 года на пять лет, таким образом срок его полномочий заканчивается через месяц, в декабре 2019 года.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев родился 8 февраля 1959 года, ему исполнилось 60 лет.

Темы: Московский государственный университет (МГУ), Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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21.11.2019, 15:50
Гость: ну зачем же

Нарушать КЗоТ России - и подавать дурной пример другим вузам?
21.11.2019, 15:46
Гость: ну что же, можно теперь

Ожидать очередных 'соколовых', при попустительстве ' ослепших и оглохших' ректоров. Ждем продолжения пикантных ситуаций в названных вузах
21.11.2019, 15:05
Гость: СтОит только

просверлить в законе дырочку исключения, так в неё сразу же хлынет поток исключительных персон, который начисто смоет любой закон.
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