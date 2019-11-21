Госдума разрешила признавать любых людей «иностранными агентами»

15:09

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет признавать «иностранными агентами» физических лиц. Трансляция заседания шла на сайте парламента.

«Это набор зеркальных мер и инструментов, которые могут быть применены в случае очередных недружественных шагов по ограничению работы наших средств массовой информации за рубежом», — сказал первый замглавы комитета по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия»).

Поправки прописывают присвоение статуса «иностранного агента» средствам массовой информации. Для присвоения статуса людям или компаниям нужно сочетание двух факторов: распространение информации (в том числе просто постов в интернете), получение денег из-за рубежа.

Сам проект внесли на рассмотрение еще в 2017 году, а первое чтение прошло в январе 2018-го. Однако к его обсуждению вернулись после летних протестов в Москве. Во втором чтении в инициативу внесли ряд поправок: «иностранным агентом» могут признать как граждан, так и иностранцев, которые «распространяют» материалы СМИ из реестра «иноагентов» и сами получают деньги из иностранных источников.

Статус «иноагента» грозит также и тем, кто помогал создавать контент для таких СМИ. С момента создания реестра в 2017 году там оказались девять редакций: это «Голос Америки», а также «Радио Свобода» и его подразделения. Физлица-иноагенты будут обязаны регулярно отчитываться об иностранном финансировании, а СМИ-«иноагенты» зарегистрироваться в России и упоминать в публикациях о своем статусе — указывать его нужно будет и при цитировании их материалов.