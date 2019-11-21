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Назван бюджет создания российской версии Википедии

10:07 21.11.2019
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Бюджет российского аналога "Википедии" - Большой Российской энциклопедии, составит порядка 2 миллиардов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на ответственного редактора научного издательства "Большая российская энциклопедия" Сергея Кравеца.

Портал Большой Российской энциклопедии планируется открыть к весне 2022 года. 

"Бюджет портала на 33 месяца составляет около 2 миллиардов рублей. Все авторские статьи, создание статей, рецензирование - это гонорар. При этом финансирование работ по порталу со стороны регионов не предусмотрено, но нам важна поддержка региональными властями своих собственных энциклопедических и научных центров", - рассказал Кравец.

Ранее президент Владимир Путин выразил уверенность, что электронная версия Большой российской энциклопедии, в отличие от "Википедии", станет источником достоверной информации.

В печатном варианте тома Большой российской энциклопедии выходили с 2004 по 2017 годы. Ранее Кравец отмечал, что российская электронная энциклопедия не будет иметь практически ничего общего с самой "Википедией", при этом сама энциклопедия будет лишь составной частью научно-образовательного портала.

Темы: Интернет и сети
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Комментарии читателей
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21.11.2019, 16:04
Гость: CAB

Правда?
Достаточно сравнить Английский вариант, скажем "Государство" и для россиянина, чтобы понять чем его, россиянина, вскармливают, и правда-аршин-мера таков/а, это даже не для 2/3/4 сорта, это....
"Есть обстоятельства, когда надо допустить и др. соображения, когда нельзя все[всех] мерить на одну меру"/ФД/?
Так допустить-опустить РФ/россиянина!
21.11.2019, 13:13
Гость: Ёжкин Кот

Википедия - это виртуальный "забор", на котором любой желающий может писать всё, что ему заблагорассудится.
Когда дело касается естественных наук, то статьям Вики ещё можно верить, но с большой осторожностью. Когда же речь идёт об общественно-политических темах, то Википедия - очень удобный инструмент для лживых пропагандистов всех мастей.
21.11.2019, 13:00
Гость: Alex202

"представьте себе объем работ"
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Отсканировать и обработать распознавателем текста. Вычитать могут и пенсионеры, у них хорошее советское образование.
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