Назван бюджет создания российской версии Википедии

10:07

Бюджет российского аналога "Википедии" - Большой Российской энциклопедии, составит порядка 2 миллиардов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на ответственного редактора научного издательства "Большая российская энциклопедия" Сергея Кравеца.

Портал Большой Российской энциклопедии планируется открыть к весне 2022 года.

"Бюджет портала на 33 месяца составляет около 2 миллиардов рублей. Все авторские статьи, создание статей, рецензирование - это гонорар. При этом финансирование работ по порталу со стороны регионов не предусмотрено, но нам важна поддержка региональными властями своих собственных энциклопедических и научных центров", - рассказал Кравец.

Ранее президент Владимир Путин выразил уверенность, что электронная версия Большой российской энциклопедии, в отличие от "Википедии", станет источником достоверной информации.

В печатном варианте тома Большой российской энциклопедии выходили с 2004 по 2017 годы. Ранее Кравец отмечал, что российская электронная энциклопедия не будет иметь практически ничего общего с самой "Википедией", при этом сама энциклопедия будет лишь составной частью научно-образовательного портала.