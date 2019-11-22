Почти 16 тысяч жителей Курска остались без отопления и горячей воды

10:25

Авария на теплосетях оставила без отопления и горячей воды около 16 тысяч жителей Курска, учебные заведения, детсады и поликлинику, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Первая информация об отключении на теплотрассе по улице 50 лет Октября поступила спасателям в 0:50 по московскому времени.

Всего зону ЧП частично попали девять улиц — 72 многоквартирных жилых дома, где проживают 15 738 человек, в том числе 3934 ребенка.

Отмечается, что также авария затронула девять социально значимых объектов — две школы, политехнический колледж, Юго-Западный государственный университет, два детских сада, три поликлиники.

Холодное водоснабжение не нарушено. Сейчас в Курске десять градусов мороза.