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Почти 16 тысяч жителей Курска остались без отопления и горячей воды

10:25 22.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Авария на теплосетях оставила без отопления и горячей воды около 16 тысяч жителей Курска, учебные заведения, детсады и поликлинику,  сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Первая информация об отключении на теплотрассе по улице 50 лет Октября поступила спасателям в 0:50 по московскому времени.

Всего зону ЧП частично попали девять улиц — 72 многоквартирных жилых дома, где проживают 15 738 человек, в том числе 3934 ребенка.

Отмечается, что также авария затронула девять социально значимых объектов — две школы, политехнический колледж, Юго-Западный государственный университет, два детских сада, три поликлиники.

Холодное водоснабжение не нарушено. Сейчас в Курске десять градусов мороза.

Темы: Курск, Происшествия
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Комментарии читателей
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22.11.2019, 15:17
Гость: реформа ЖКХ в действии

Это такие результаты дает реформа ЖКХ,которая заключается в ежегодном повышении тарифов для граждан и воровстве чиновниками миллиардов.
В Пензе,где сварились в кипятке два человека,виновата 41-летняя советская труба.При этом срок службы этих труб составляет 25 лет.И вообще системы центрального отопления и горячего водоснабжения в городах, при таком положении дел в ЖКХ, представляют смертельную опасность для горожан.
22.11.2019, 14:09
Гость: Ося

Курская дуга...
22.11.2019, 13:22
Гость: DJ

Нисколько не удивлен, в стране все прогнило сверху до низу. Путину нужно не пресс-конференции собирать, а замену себе подыскивать.
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