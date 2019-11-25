Жириновский предложил расширить границы самообороны

13:10

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о планах внести на обсуждение законопроект, которым предлагается не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае насилия или угрозы применения насилия.

Как пишет газета "Известия", Жириновский планирует предложить внест изменения в статью 37 УК РФ, ее предлагается дополнить соответствующим пунктом.

По словам Жириновского, граждане, которые защищали свою жизнь, дом и семью от насильников, бандитов и грабителей, в итоге часто сами оказываются в тюрьме, поскольку в России действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны. Потерпевший становится обвиняемым, если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза. При этом система оценки такой угрозы очень размыта, добавил он.

Лидер ЛДПР привел в пример американское законодательство, в котором действует норма "Мой дом - моя крепость", отметив, что каждый человек, незаконно проникнувший в чужой дом, должен понимать, что его могут убить.

"Когда в дом вламываются чужие люди, невозможно оценить, вооружены они или нет, всерьез они или просто пугают. Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя. Он не может ждать, пока в него самого выстрелят или ударят ножом, чтобы применить оружие или подручные средства", - прокомментировал Жириновский.

В Госдуме отметили, что предложение расширить допустимые пределы самообороны имеет право на существование, в целом законодательство в РФ в этой части далеко от совершенства, пишет РИА Новости. В свою очередь, глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал предложение Жириновского "глупостью".