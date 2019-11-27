Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам разработки ВКС

10:43

Житель Ижевска был пойман при попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Удмуртии.

Согласно заявлению ведомства, мужчина намеревался создать на территории республики организацию, "основной целью которой стало бы добывание указанных сведений".

Отмечается, что ранее у задержанного действтельно был доступ к государственной тайне, но сейчас его нет. "Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться", — подчеркнули в ведомстве.

Поскольку до самой государственной измены ситуация не дошла, уголовное дело возбуждать не стали, а только объявили "официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления".

Откуда именно россиянин собирался получать секретную информацию, УФСБ не уточняет.

В Ижевске расположен радиозавод, который изготавливает аппаратуру для космических ракет-носителей, разгонных блоков, спутников, пилотируемых и грузовых кораблей и орбитальных станций.

Также, в Удмуртии работает Воткинский завод, специализирующийся на военной тематике. Он выпускает стратегические ракеты "Тополь-М" и "Ярс", ракеты морского базирования "Булава", оперативно-тактические "Искандеры-М".