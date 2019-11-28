Интерес иностранцев к русскому языку упал вдвое после распада СССР

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Число иностранцев, которые учат русских язык, с момента распада СССР сократилось почти вдвое. Такие данные представлены в докладе подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований.

В начале 90-х в качестве иностранного русский изучали 74,6 миллиона человек. Однако к 2014 году их количество уменьшилось до 51,2 миллиона, в 2018-м изучением русского языка занимались 38,2 миллиона иностранцев.

Без учета граждан стран бывшего СССР можно сказать, что за постсоветский период число изучающих русских язык людей упало с 20 миллионов до чуть более миллиона, сообщил РБК.

Как отмечают авторы исследования, в дальнейшем число русскоговорящих будет также падать. Если в 2015-м из 7,5 миллиарда человек на планете на русском разговаривали 243 миллиона человека, то к 2025 году при численности населения восемь миллиардов человек, таких людей останется лишь 215 миллионов.

Меньше стали знать русский язык в Восточной Европе и на Балканах. К 2015 году на русском там разговаривали только восемь миллионов человек, тогда как в 1990-м таких было 38 миллионов. В государствах бывшего Советского Союза число русскоговорящих снизилось с 119,5 миллиона до 82,5 миллиона.

Примечательно, что больше людей стали владеть русским в США, Канаде, Новой Зеландии и Австралии. Их число увеличилось с 1,2 до четырех миллионов.

Сейчас русский язык знают 235 миллионов человек по всему миру. Им пользуются в 27 странах. Русский является десятым языком в мире по распространению. На первом месте — английский, на втором — китайский, третье место делят хинди и урду.