СМИ рассказали о новом способе мошенничества с банковскими картами

08:55

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который является современной модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек, пишет газета "Известия".

Отмечается, что вариантов мошенничества может быть несколько, но схема всегда одна.

В очереди к банкомату клиент якобы забывает свою кредитку в картоприемнике. Следующий посетитель автоматически вынимает карту, поскольку банкомат настойчиво напоминает, что через несколько секунд "проглотит" карту, а человеку нужно воспользоваться устройством. После этого к клиенту подходит "забывчивый" клиент и вы возвращаете ему "потерю". Однако он проверяет баланс и заявляет, что с его счета сняли от пяти до пятнадцати тысяч рублей. При этом находится "свидетель", который подтверждает версию "жертвы". "Пострадавший" угрожает, что вызовет полицию, поскольку на карте остались отпечатки ваших пальцев.

Как пишет издание, в этой схеме, как правило, задействовано от двух до трех человек. Чаще всего, для проведения подобных действий преступники выбирают место и время, когда у банкоматов немного людей.

"Это похоже на схему с игрой в наперстки, где тоже есть свидетели и актер. Также разыгрывается сценка", – рассказали изданию эксперты.

Представитель компании "БКС Премьер" Николай Соколов посоветовал в подобной ситуации не поддаваться психологическому давлению преступников и спокойно вызвать полицию. На банкоматах есть камеры, а все операции по конкретной карте фиксируются банком, поэтому мошенникам не удастся доказать вашу "вину".