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В «Роскосмосе» объяснили высокие зарплаты Рогозина

12:16 29.11.2019
Дмитрий Рогозин
Фото © KM.RU, Игорь Варнавский
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Зарплата генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, рассказал руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.

"НАСА, с которым нас сравнивают, занимается исключительно гражданской тематикой. Мы же занимаемся не только гражданской тематикой. Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой, поэтому все руководители госкорпорации - секретоносители, на них накладывается особое ограничение по контактам, по выездам за рубеж. От них зависит стратегический ядерный потенциал", - рассказал он радиостанции "Комсомольская правда", комментируя рассуждения о том, что зарплата Брайденстайна меньше при большей нагрузке.

При этом он также заявил, что озвученная СМИ зарплата господина Брайденстайна "не совсем окончательная". В свою очередь, по словам Мельникова, зарплата у американцев, занимающихся боевой ядерной тематикой, "в 10-20 раз больше", чем в "Роскосмосе".

Как сообщалось ранее, Рогозин задекларировал доход за 2018 год в 29,5 миллиона рублей (более 460 тысяч долларов по курсу ЦБ РФ на сегодня). Между тем максимальная зарплата руководителей НАСА составляет 250 тысяч долларов в год (до вычет налогов или после, не уточняется).

Средняя зарплата сотрудника "Роскосмоса" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год. Однако это касается только относительно немногочисленных работников самой госкорпорации, на ведомственных предприятиях платят существенно меньше.

Темы: Дмитрий Рогозин, Роскосмос
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Комментарии читателей
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29.11.2019, 19:16
Гость: Ключ на старт

Думаю Ольга Бузина во главе Роскосмоса смотрелась бы более естественно, чем журналист Рогозин. Она бы меньше воровала и на космодроме такого бардака не допустила бы.
29.11.2019, 19:07
Гость: Копъяр

Все в либералистическом государстве через одно место. Рогозин должен сидеть в камере, а он в ней не сидит. Его крышует сам Либералиссимус!!
29.11.2019, 18:44
Гость: В

Дармоеды. И этим всё сказано. Нового ничего, всё на советском. Зато как удобно, с такими зарплатами, можно и ничего нового не делать. Создавал советский народ, а пользуются сейчас Рогозины. Всё же нажито непосильным трудом: домик во Флориде, два пиджака замшевых, магнитофон.
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