В «Роскосмосе» объяснили высокие зарплаты Рогозина

12:16

Зарплата генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, рассказал руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.

"НАСА, с которым нас сравнивают, занимается исключительно гражданской тематикой. Мы же занимаемся не только гражданской тематикой. Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой, поэтому все руководители госкорпорации - секретоносители, на них накладывается особое ограничение по контактам, по выездам за рубеж. От них зависит стратегический ядерный потенциал", - рассказал он радиостанции "Комсомольская правда", комментируя рассуждения о том, что зарплата Брайденстайна меньше при большей нагрузке.

При этом он также заявил, что озвученная СМИ зарплата господина Брайденстайна "не совсем окончательная". В свою очередь, по словам Мельникова, зарплата у американцев, занимающихся боевой ядерной тематикой, "в 10-20 раз больше", чем в "Роскосмосе".

Как сообщалось ранее, Рогозин задекларировал доход за 2018 год в 29,5 миллиона рублей (более 460 тысяч долларов по курсу ЦБ РФ на сегодня). Между тем максимальная зарплата руководителей НАСА составляет 250 тысяч долларов в год (до вычет налогов или после, не уточняется).

Средняя зарплата сотрудника "Роскосмоса" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год. Однако это касается только относительно немногочисленных работников самой госкорпорации, на ведомственных предприятиях платят существенно меньше.