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Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»

10:20 29.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия".

Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова парламентария, данный предмет позволит школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.

"Сегодня историю России дети начинают изучать с 6 класса, что является явным опозданием. Предлагаем для ребят начальных классов ввести дисциплину "Моя Россия", которая позволит в доступной форме давать первичные знания о родном крае и своей стране", - цитирует агентство слова Яровой.

Также она предложила дополнить учебники по всем дисциплинам справочным разделом "Наши имена" с информацией о цивилизационном вкладе России и отечественных деятелей, дополнить программы профучилищ и вузов обязательной дисциплиной, посвященной вопросам цивилизационного наследия России и сделать Российскую академию образования основным разработчиком федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

"Содержание ФГОСов, образовательных программ, учебников является, прежде всего, уровнем ответственности государства за качество, доступность образования и единство образовательного и культурного пространства. Поэтому Российская академия образования должна являться основным их разработчиком", - заявила Яровая.

По ее мнению, в целях развития культуры устной и письменной речи необходимо, чтобы федеральные образовательные стандарты и школьные образовательные программы по всем предметам содержали "конкретные требования по количеству обязательных часов, отводимых на речевую активность учащегося".

В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь выразила тревогу в связи с тем, что современные дети "перестали говорить", вместо этого они общаются между собой путем электронных сообщений. По ее мнению, ребята должны в школе приобретать правильные навыки общения.

Матвиенко также высказалась за сохранение классического образования, несмотря на новейшие технологии - "учителя никто не заменит".

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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29.11.2019, 19:05
Гость: ....

..она же написала, что "моя Россия", Т.Е. ЕЁ рОССИЯ, А НЕ НАША.
29.11.2019, 19:01
Гость: Депутат Европарламента

...а уезжать смогут только дети чиновников и миллиардеров, а то распоясалась беднота.А кто же пахать будет на них?
29.11.2019, 18:30
Гость: Хорошая инициатива.

Вон у чехов дети с 4 класса изучают свою историю.
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