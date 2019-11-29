10:20

Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия".

Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова парламентария, данный предмет позволит школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.

"Сегодня историю России дети начинают изучать с 6 класса, что является явным опозданием. Предлагаем для ребят начальных классов ввести дисциплину "Моя Россия", которая позволит в доступной форме давать первичные знания о родном крае и своей стране", - цитирует агентство слова Яровой.

Также она предложила дополнить учебники по всем дисциплинам справочным разделом "Наши имена" с информацией о цивилизационном вкладе России и отечественных деятелей, дополнить программы профучилищ и вузов обязательной дисциплиной, посвященной вопросам цивилизационного наследия России и сделать Российскую академию образования основным разработчиком федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

"Содержание ФГОСов, образовательных программ, учебников является, прежде всего, уровнем ответственности государства за качество, доступность образования и единство образовательного и культурного пространства. Поэтому Российская академия образования должна являться основным их разработчиком", - заявила Яровая.

По ее мнению, в целях развития культуры устной и письменной речи необходимо, чтобы федеральные образовательные стандарты и школьные образовательные программы по всем предметам содержали "конкретные требования по количеству обязательных часов, отводимых на речевую активность учащегося".

В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь выразила тревогу в связи с тем, что современные дети "перестали говорить", вместо этого они общаются между собой путем электронных сообщений. По ее мнению, ребята должны в школе приобретать правильные навыки общения.

Матвиенко также высказалась за сохранение классического образования, несмотря на новейшие технологии - "учителя никто не заменит".