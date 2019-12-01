При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек

11:44

В результате падения автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек. Число пострадавших достигло 33 человек, шестеро из них госпитализированы в центральную районную больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

ДТП произошло в воскресенье на 60-м километре автодороги "Могойтуй — Сретинск — Олочи", в салоне находились 43 пассажира. По информации ГИБДД, автобус съехал с проезжей части из-за разрыв переднего колеса и упал в реку Куенга.

