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При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек

11:44 1.12.2019
Знак аварийной остановки © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

В результате падения автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек. Число пострадавших достигло 33 человек, шестеро из них госпитализированы в центральную районную больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

ДТП произошло в воскресенье на 60-м километре автодороги "Могойтуй — Сретинск — Олочи", в салоне находились 43 пассажира. По информации ГИБДД, автобус съехал с проезжей части из-за разрыв переднего колеса и упал в реку Куенга.
 

Темы: Дорожно-транспортные происшествия
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