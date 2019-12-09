Стало известно содержание предсмертной записки тамбовского вице-губернатора

14:38

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, который с октября находился под домашним арестом по делу о мошенничестве в особо крупном размере, оставил предсмертную записку. 8 декабря он был найден мертвым. Информацию о смерти чиновника подтвердило региональное управление Следственного комитета.

В квартире, в которой Глеб Чулков находился под домашним арестом, была найдена предсмертная записка. Как стало известно телеграм-каналу Baza, вице-губернатор Тамбовской области косвенно обвинил в своей смерти следователей и сотрудников ФСИН, которые доводили его и мучали его родственников.

Издание приводит отредактированный вариант записки Чулкова - без имён его родных и личных посланий.

Дорогие мои!

Мне больно сознавать, что ваш отец, сын, брат и дядя оказался не эталоном человека, а простым конченым ублюдком. Вся жизнь моя это подтверждает. Я принимал очень легкие решения, которые были на поверхности, без мужества и воли. В конце последних лет я вообще перестал принимать решения. Жизнь для меня казалась сказкой с золотым дождём. Он лил из всех щелей. А мозг у меня не понимал, что это дождь из правоохранительных органов.

Я до того обнаглел, что не гнушался ничем, даже обычными продуктами питания. Мне казалось это вполне естественным. И это страшно. Потеря чувства реальности напрочь. Это сыграло роковую роль. Я брал, но ничего не отдавал. Сейчас сижу и не понимаю, как это могло вообще быть. Могу постоянно искать оправдания, но это я сам обнаглел до степени… наверное, нет такого слова.



Предсмертная записка Глеба Чулкова. Фото: База

Вообще, если всё рассказать, меня стоит не ненавидеть, а считать полным ничтожеством. Сейчас легко это говорить, понимая, что был неправ. Но я даже не нахожу объяснения этим поступкам. Я скупердяйничал везде и во всём: с друзьями, семьёй, внуками. Не помогал уже людям совсем. Мне больно признавать, что мысли у меня были не о помощи, а о чём-то ещё. Не знаю, как это можно назвать, наверное, в русском языке нет этого слова.

Боль на протяжении длительного времени способствовала тому, чтобы я одумался. Которая привела меня к глубокой яме. И я это заслужил. Хавал всё в одно рыло и откладывал на чёрный день. Они настучали, но у меня нету ничего. Мы вдвоём с мамой, и я под арестом буду навсегда.

Как мне хотелось всё изменить. Я наподставлял кучу людей. Они проклинали меня. Хорошо бы, если только они. Что будет дальше, даже не знаю.

Я пишу это для того, чтобы вы знали, какой человек был рядом с вами. И вы всё равно меня любили. Я предал всех, подставил, сделал будущее всех «чёрным». Это самое тяжёлое!

Господь распорядился мной с Божьим промыслом. Дал насладиться безнаказаньем, а потом жёстко положил законом Божьим мне на плечи.

Я понимаю, что ухожу навсегда в места заключения. Я не знаю, когда там умру. Если быстро, то лучше. Но, боюсь, мне не дадут этого сделать. Я думаю, несмотря ни на что, вам лучше забыть о моём существовании. И жить своей жизнью, полной радости и счастья.

Я думал, что счастье в деньгах и имуществе. Но не в этом. В близких, в друзьях, общении. Я даже не знаю, кто из друзей ещё переживает за меня. Спустя время, когда откроется информация обо мне, ситуация может изменится. Я полностью это поддерживаю. И молю об одном: забудьте обо мне как о прахе.

Я до того обнаглел, что не замечал ничего. Все люди уже давно презирали меня. И правильно делали. Я вёл такой образ жизни, что сам бы, посмотрев его со стороны, плевался бы. Но мне казалось это всё «окейно». Если бы можно было бы всё начать сначала. Но жизнь прожита, и мне хочется, чтобы забыли обо мне навсегда...

Оглядываясь назад, я вижу пустую жизнь без моральных принципов и устоев. Не буду всё писать — это ужасная песня про идиота во власти, потерявшего берега... Без разбора брал материальные блага. Это как может такое быть. Ничего не отдавал. Ни людям, просящим у меня помощи. Что это такое? Я не понимаю этого сейчас! Синдром жадности или ещё что-то. И ведь ничего не случалось, чтобы я понял это. Мой совет детям. Не доверяйте никому, кроме близких. Я доверял всем и не то чтобы я обманулся.

Просто всё произошло по моей легкомысленности. Я думал о своей исключительности: поэтому у меня всё есть, льётся. Но нет: все человек 15–20, с кем я общался, уже презирали меня и работали с правоохранителями...

Я бы хотел всё исправить, но не смогу. Хочу, чтобы все были счастливы, радостны и здоровы.

Именно в такие минуты ценишь жизнь как никогда. Потому что ты есть, а жизни нет. Самое страшное, что это меня ждёт: такого слова тоже нет. Думаю, ад — это очень легко. Но никуда не денешься. Злость там на меня чрезмерная, и презрение зашкаливает.

Поэтому лучше меня забыть и вспоминать как огадившегося человека и нагадившего всем в очень большом размере.

Я боюсь, что моё имя будет синонимом какого-то странного и неразумного человека. Я подставил много хороших людей. Вряд ли они меня простят. Ужас, который я испытываю от этого, колоссален. Но я сделать не могу ничего. Я с каждым днём всё явнее признаю, что конченый человек и вообще человек ли. Мне кажется, самое худшее животное. Я не знаю, как оправдаться, это невозможно.

Мой мозг выдаёт такие вещи, что я не пойму, откуда они. Как будто я зомбирован. Я подставил кучу людей. Они не то что презирают, они... поэтому лучше отказаться от меня и забыть.