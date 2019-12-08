]]>
]]>
Главная В России Новости

Находящийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор найден мёртвым

13:24 8.12.2019
Глеб Чулков. Фото: Онлайн Тамбов

Утром 8 декабря находящийся под домашним арестом заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков найден мёртвым. Тело чиновника обнаружено около 6 утра под окнами многоэтажного дома, где Чулков отбывал меру пресечения, сообщает издание «ПроТамбов» .

Известно, что в дежурную часть обратилась мать Чулкова, по месту жительства которой он находился под домашним арестом. Прибывшая на место оперативно-следственная группа подтвердила смерть. Глебу Чулкову было 46 лет.

Источник в оперативных службах сообщил изданию о найденной записке, написанной чиновником. О её содержании не сообщается.

Тамбовскому вице-губернатору, руководителю комитета по управлению имуществом Глебу Чулкову вменяют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело Чулкова связано с «захватом рассказовского рынка». В середине октября суд отправил Чулкова под домашний арест.

Темы: Тамбовская область, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.12.2019, 17:44
Гость: Жора

И не только Тамбовской... Чиновник небось член ЕР?
08.12.2019, 17:37
Гость: чуднО!

Домашней не будь процедура "ареста",
"Внезапность" кончины имела бы место?
Столь странный конец вопиюще нелеп:
С чего это вдруг окочурился Глеб?
08.12.2019, 16:30
Гость: Николай Ефимович Кручи́на

То же Выпал из окна?И записку оставил?Тогда всё в полном порядке- "Процесс пошёл!"
Все комментарии (11)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.