Находящийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор найден мёртвым

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Утром 8 декабря находящийся под домашним арестом заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков найден мёртвым. Тело чиновника обнаружено около 6 утра под окнами многоэтажного дома, где Чулков отбывал меру пресечения, сообщает издание «ПроТамбов» .

Известно, что в дежурную часть обратилась мать Чулкова, по месту жительства которой он находился под домашним арестом. Прибывшая на место оперативно-следственная группа подтвердила смерть. Глебу Чулкову было 46 лет.

Источник в оперативных службах сообщил изданию о найденной записке, написанной чиновником. О её содержании не сообщается.

Тамбовскому вице-губернатору, руководителю комитета по управлению имуществом Глебу Чулкову вменяют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело Чулкова связано с «захватом рассказовского рынка». В середине октября суд отправил Чулкова под домашний арест.