]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин не считает нужным пересматривать звание Героя России из-за Кадыровых

00:14 11.12.2019
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмад, пишет «Коммерсант».

«Как может быть, погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?» — сказал  Сокуров на заседании Совета по правам человека.

Режиссер также заявил, что политические вопросы по конфликту с Чечней так и не были осмыслены, и нет ответа на вопрос, была ли это освободительная борьба или мятеж. «Никакой дискуссии не ведется на этот счет, а это очень серьезная и больная проблема, которая касается, конечно, не только Чечни, но и всего Северного Кавказа, где развитие работы с молодежью, культурных процессов практически не идет»,— сказал Александр Сакуров.

Владимир Путин не согласился с точкой зрения режиссера. По его словам, чеченский народ пострадал от людей, которые «выдумывали новую Россию», и воспользовались исторической памятью о несправедливости, чтобы проталкивать собственные идеи, чтобы разрушить Россию.

«Если кто-то из них независимо от служебного положения, встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь, он достоин того, чтобы называться Героем Российской Федерации. И наоборот, если тот, кто что-то сделал хорошее, но начинает нарушать наши законы, начинает корежить жизнь, мешать людям, или создавать для них проблемы, несовместимые с пребыванием в обществе на свободе — значит, придется применять к ним определенные меры»,— сказал Путин.

Темы: Россия, Чечня, Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.12.2019, 06:52
Гость: Беглый

Квачков живой, слава богу.
11.12.2019, 06:52
Гость: Беглый

Для того, что бы переосмыслить придётся судить ЕБН и его подельников, а тут упрется и участие самого.
11.12.2019, 06:32
Гость: D.D.

Когда торжествует принцип "Высшая Ценность - Я", девальвация ценностей неизбежна.
Для правителя - в подвластном ему национально-территориальном пространстве.
Все комментарии (17)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.