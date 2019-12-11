Путин не считает нужным пересматривать звание Героя России из-за Кадыровых

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Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмад, пишет «Коммерсант».

«Как может быть, погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?» — сказал Сокуров на заседании Совета по правам человека.

Режиссер также заявил, что политические вопросы по конфликту с Чечней так и не были осмыслены, и нет ответа на вопрос, была ли это освободительная борьба или мятеж. «Никакой дискуссии не ведется на этот счет, а это очень серьезная и больная проблема, которая касается, конечно, не только Чечни, но и всего Северного Кавказа, где развитие работы с молодежью, культурных процессов практически не идет»,— сказал Александр Сакуров.

Владимир Путин не согласился с точкой зрения режиссера. По его словам, чеченский народ пострадал от людей, которые «выдумывали новую Россию», и воспользовались исторической памятью о несправедливости, чтобы проталкивать собственные идеи, чтобы разрушить Россию.

«Если кто-то из них независимо от служебного положения, встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь, он достоин того, чтобы называться Героем Российской Федерации. И наоборот, если тот, кто что-то сделал хорошее, но начинает нарушать наши законы, начинает корежить жизнь, мешать людям, или создавать для них проблемы, несовместимые с пребыванием в обществе на свободе — значит, придется применять к ним определенные меры»,— сказал Путин.