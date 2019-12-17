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Уважаемые преступники: убивают те, кто должен нас защищать

19:54 17.12.2019 , Антон Крайний

Сразу два наделенных властными полномочиями человека были обвинены в убийствах

Владимир Корнилов. Фото из соцсетей 

Как известно, рыба гниет с головы. Криминогенная ситуация в России повышена. Новости о хладнокровных расправах появляются всё чаще. Конечно, убийства – это всегда очень страшно. Но страшнее вдвойне, когда их совершают люди, наделенные властными полномочиями: депутаты, чиновники, правоохранители - те, кто должны обеспечивать нам комфортную и безопасную среду обитания, на чью помощь мы вправе рассчитывать.

В Ярославской области был задержан 53-летний депутат городской думы Переславля-Залесского Владимир Корнилов. Он подозревается в убийстве 60-летнего таксиста Павла Чередникова, труп которого обнаружен в Троицкой слободе Переславля-Залесского в машине на полпути от дома до магазина. По версии следствия, Корнилов задушил Чередникова, с которым вместе распивал спиртное, а потом решил избавиться от трупа и сжечь с ним машину. Однако дело до конца не довёл, и сгорела только голова убитого.

Корнилов и Чередников были неплохо знакомы друг с другом. «Эта трагедия меня просто потрясла, ведь Павла я знал уже очень давно, он всегда нас активно поддерживал, был хорошим, спокойным человеком, жил с мамой, раньше работал в такси, сейчас иногда подрабатывал на своей машине и параллельно работал водителем в одном из МУПов города. Я никогда не видел его в гневе, он отличался спокойным нравом. Нашли его с сожженной головой в его районе. Он мог пропустить бутылочку пива, и потому передвигаться по городу не на машине, а пешком», – рассказал изданию «Pro Город Ярославль» коллега погибшего.

Друзья Чередникова недоумевают, как он вообще мог спровоцировать кого-то на крайние меры. В Переславле он жил с матерью, переехав к ней после расставания с женой из Казахстана. «Был работягой, - рассказали друзья погибшего. – Обычно работал на грузовике, но иногда шабашил таксистом. Жил в частном доме с мамой. Павел был неконфликтным. Вообще такой спокойный мужик, ну не мог он никого на агрессию спровоцировать».

Что касается Владимира Корнилова, то в последнее время его постигла череда неудач. В органах местной власти его подвинула подмосковная команда, затеявшая объединение пригородного района с городом. Корнилову сулили место второго зама председателя Яроблдумы, но обещание не выполнили. В итоге он стал руководителем единой дежурной диспетчерской службы, но и оттуда был вынужден уйти из-за конфликта интересов.

Пострадала и жена Корнилова, которую лишили поста в местной администрации. Якобы это произошло после того, как начался захват домов УК «Переславль» и УК «МКД». С нее требовали подписать подозрительные доверенности, но она этого не сделала, за что поплатилась должностью. Узнав об этом, Корнилов, по свидетельству коллег, впал в депрессию, ходил смурным и ничему не радовался.

Корнилов и Чередников жили в одном районе. на последних выборах Чередников был одним из агитаторов «Справедливой России», а Корнилов — от «Единой России». Однако пока предварительно говорят, что убийство было не политическим, а бытовым. Тем более, ярым сторонником «эсэров» Чередников явно не был, а просто помогал агтировать за «Справедливую Россию» в рамках проходивших в городе выборов в местную думу.

Депутат местной думы Сергей Царев на своей странице в Фейсбуке сообщил, что Корнилов уже сложил полномочия депутата и объявил о выходе из фракции и политсовета партии «Единая Россия». «Еще сегодня утром он присутствовал на еженедельной планерке, а во второй половине дня Владимир Корнилов стал недоступен для связи. По имеющейся информации Владимир Корнилов задержан и находится под следствием», – написал Царев вечером 16 декабря, добавив, что фракция уже удовлетворила заявления Корнилова. Из «Единой России» его, скорее всего, тоже исключат.

Ольга Швецова. Фото из соцсетей

Убивают не только депутаты, но и сотрудники правоохранительных органов. Бывший прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана на днях по делу банды Аслана Гагиева — ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.

Следствие утверждает, что, в 2012 году Швецова попросила главу ОПГ помочь ей «избавиться» от мужчины-следователя, приходившегося ее сестре бывшим мужем. Примечательно, что заказ Гагиев согласился выполнить совершенно бесплатно – «из уважения» к прокурору. В результате один из участников банды Гагиева застрелил Леонова.

Сейчас следствие приняло решение об аресте экс-прокурора на месяц, а также выясняет причины происшедшего.

Преступление произошло, когда следователь Александр Леонова и судья Савеловского суда Татьяна Адамова подъехали к одному из многоквартирных домов на улице Крылатские холмы — по предварительным данным, пара состояла в отношениях. Парковочных мест не было, и мужчина вышел, чтобы помочь Адамовой сдать назад, В этот момент неизвестный, который выслеживал его несколько дней, выстрелил в следователя пять раз из пистолета Макарова. Мужчина скончался на месте до прибытия медиков.

Ольга Швецова заслужила не только уважение криминальных авторитетов, но и награды за службу. Как и в случае с лишенным полномочий депутатом Владимиром Корниловым, сейчас ее заслуги спешно пытаются нивелировать. Стало известно, что в Северной Осетии с сайта прокуратуры удалили новость о награждении Ольги Швецовой. «В 2012 году Швецову наградили знаком отличия «За верность закону» I степени за примерное исполнение служебных обязанностей, положительную и безупречную службу в органах прокуратуры, - сообщалось ранее на сайте прокуратуры Северной Осетии. Приказ о награждении подписал генеральный прокурор Юрий Чайка.
 

Темы: Расследование преступлений в России, Резонансные убийства и покушения в России, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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17.12.2019, 23:41
Гость: Евгений В

Ни чего удивительного, власть РФ родилась преступным путем и только из преступников, других там не было: предатели, изменники присяге и клятве, карьеристы и прочие, заслуживающие всенародного презрения и самого сурового суда. Этого суда они бояться, но такое просто так не проходит, суд обязательно состоится. От страха они потеряли чувство меры в алчности, хищениях, окружении себя роскошью, дворцами, самолетами и яхтами в таком количестве, что не в состоянии сами воспользоваться или потребить, и все им мало. Ни как не могут успокоить свой голод и ни как не могут остановиться в своих преступлениях. А как они боятся народа, как боятся за свою "дражайшую" жизнь, что создали вокруг себя беспрецеде́нтный круг служб безопасности, народную милицию в полицию превратили, в которой, как показала практика, тоже служат подобные им. Доказательств не требуется, такое состояние власти всем известно, а статья служит простым напоминанием, кто есть кто, и чтоб не забывалось до грядущего суда.
17.12.2019, 22:47
Гость: ABCD

Захарченко- борец с коррупцией- 1,5 тонны краденых денег, арестованные полковники ФСБ с скромными тонной и полутонной денег, полицейские начальники и скандалы с коррупцией, вороватые начальники таможни, ФСИН, отдела борьбы с наркотиками- продающие наркотики..продажные суды, продажная прокуратура.. Самая коррумпированная и сгнившая часть российской власти это как раз те, кто по долгу службы должен пресекать ЭТО.
Формальный распад го-ва РФ уже произошёл. Политика "вертикали" и закрывание глаз на воровство вельмож как некая плата за лояльность к центральной власти, по сути разложила и уничтожила го-во с всеми признаками заурядного ОПГ.
17.12.2019, 21:32
Гость: ´

Братан наши рулят.
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