В Чечне заявили о не прекращавшейся в годы войны связи Ельцина с Дудаевым

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Борис Ельцин лично просил об освобождении самолета первого президента Чечни Джохара Дудаева, когда его задержали в Югославии. Связь между российским президентом и лидером сепаратистов не прекращалась «ни на один день». Об этом рассказал РБК в интервью к фильму к 25-летию начала Первой чеченской войны экс-президент Чечни Алу Алханов.

По словам Алханова, Россия оказывала помощь провозгласившему независимость Чечни Дудаеву при организации зарубежных визитов. «Ну как Дудаев за рубеж летал? Его самолет в Югославии задержали. Задержали самолет, так Борис Ельцин лично позвонил — отпустили. Воздушный коридор-то ему Россия давала. Он в Ирак летал, в другие страны летал», — рассказал Алханов.

Саму первую чеченскую кампанию он называет выгодной для обоих лидеров. «Это сугубо мое личное мнение, дело в том, что это первая чеченская кампания, война, необходима была и Дудаеву, и Ельцину. Одновременно. Потому что там шла вовсю приватизация государственных предприятий», — заявил он.

Экс-президент Чечни со ссылкой на слова начальника охраны Дудаева утверждает, что на протяжении всей войны между Ельциным и Дудаевым поддерживалась связь. «Его начальник охраны говорит, когда шла первая кампания, ни один день связь между Дудаевым и Ельциным не прекращалась. Тогда о чем можно говорить?», — отметил он.

Алханов заявил также, что Ельцин и Дудаев были причастны к реализации оружия, вывезенного из ФРГ в рамках вывода Группы советских войск в Германии.

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