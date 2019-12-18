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В Чечне заявили о не прекращавшейся в годы войны связи Ельцина с Дудаевым

12:40 18.12.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Борис Ельцин лично просил об освобождении самолета первого президента Чечни Джохара Дудаева, когда его задержали в Югославии. Связь между российским президентом и лидером сепаратистов не прекращалась «ни на один день». Об этом рассказал РБК в интервью к фильму к 25-летию начала Первой чеченской войны экс-президент Чечни Алу Алханов.

По словам Алханова, Россия оказывала помощь провозгласившему независимость Чечни Дудаеву при организации зарубежных визитов. «Ну как Дудаев за рубеж летал? Его самолет в Югославии задержали. Задержали самолет, так Борис Ельцин лично позвонил — отпустили. Воздушный коридор-то ему Россия давала. Он в Ирак летал, в другие страны летал», — рассказал Алханов.

Саму первую чеченскую кампанию он называет выгодной для обоих лидеров. «Это сугубо мое личное мнение, дело в том, что это первая чеченская кампания, война, необходима была и Дудаеву, и Ельцину. Одновременно. Потому что там шла вовсю приватизация государственных предприятий», — заявил он.

Экс-президент Чечни со ссылкой на слова начальника охраны Дудаева утверждает, что на протяжении всей войны между Ельциным и Дудаевым поддерживалась связь. «Его начальник охраны говорит, когда шла первая кампания, ни один день связь между Дудаевым и Ельциным не прекращалась. Тогда о чем можно говорить?», — отметил он.

Алханов заявил также, что Ельцин и Дудаев были причастны к реализации оружия, вывезенного из ФРГ в рамках вывода Группы советских войск в Германии.

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Темы: Чечня, Борис Ельцин
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Комментарии читателей
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18.12.2019, 21:27
Гость: таки-да

"Когда взорвали Дудаева (противорадиолокационной ракетой)он как раз и говрил по телефону и похоже с Ельциным"-не е льциным а, с костей боровым ..но, этот предатель СССР -генерал бандит ( как и масхадов) служа в ЭССР после 08 91 перебрался в ЧИ АССР и поддержал ( как и почти вся СА КГБ иМВД )бандитов -ельциноидов совершивших антиконституционных госпереворот что называется с "местной спецификой"-зверски были убиты(забиты железными прутьями прямо на рабочих местах, выброшены живьем из окон) по принципу национальной ненависти "оккупанты" депутаты местного республиканского совета русской, украинской ипр "нетитульных".Ельцинская банда это как-бы не заметила , ведь ей на всякий случай нужны были запасные боевики сражаться с трудовым народом не согласным с действиями исторических преступников, сепаратистов -ельциноидов ..они им для этого передали горы оружия целого военного округа при полном непротивлении оборотней -генералов "перешедших" не приходя в конституционное поле( конституциев ,законов не знали(!?) -присягали народу, служили преступным приказам командиров-действуя зачастую путем бездействия) на сторону тех кто сверг законную власть в СССР,( самопровозгласив себя самоправоприемниками ) которому они все присягали(под дерьмократическую болтовню инженеров человечьих душ о том что,якобы страна сама развалилась потому что не было "ничего"- итальянских сапог, французских духов, японских телевизоров и ам ериканских жинсов по госцене в изобилии)
18.12.2019, 20:48
Гость: Путник

Слушай! Хорошая мысль! Надо все эти центры перенести в Чечню. Пусть там либерасты свои шабаши собирают.
18.12.2019, 20:06
Гость: Секретная информация.

Паны ругаются, а у холопов чубы трещат.
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