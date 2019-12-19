У бывшего директора по инвестициям «Восточного» прошел обыск

13:28

Отделение банка в Тюмени. Фото RG72 с сайта wikimedia.org

У ранее отвечавшего за инвестиции в банке «Восточный» Александра Цакунова прошел обыск.

«Сегодня рано утром пришли с обыском в квартиру бывшего сотрудника банка Александра Цакунова, после чего его увезли. Статус не ясен», - цитирует РБК слова знакомого Цакунова.

«Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви, ранее в его квартире прошел обыск, дальнейшие действия следствия пока рано комментировать», - рассказал знакомый с ходом следствия собеседник агентства.

Цакунов являлся управляющим директором по инвестициям банка «Восточный», который контролировал фонд Baring Vostok (основан Майклом Калви).

Дело в отношении Калви и партнеров Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению партнера Аветисяна, миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова. Калви и другие сотрудники фонда были задержаны.

Они обвиняются в хищении 2,5 млрд руб. В основу дела лег кредит «Восточного» на эту сумму Первому коллекторскому бюро, аффилированному с Baring.