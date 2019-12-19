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У бывшего директора по инвестициям «Восточного» прошел обыск

13:28 19.12.2019
Отделение банка в Тюмени. Фото RG72 с сайта wikimedia.org
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У ранее отвечавшего за инвестиции в банке «Восточный» Александра Цакунова прошел обыск. 

«Сегодня рано утром пришли с обыском в квартиру бывшего сотрудника банка Александра Цакунова, после чего его увезли. Статус не ясен», - цитирует РБК слова знакомого Цакунова.

«Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви, ранее в его квартире прошел обыск, дальнейшие действия следствия пока рано комментировать», - рассказал знакомый с ходом следствия собеседник агентства.

Цакунов являлся управляющим директором по инвестициям банка «Восточный», который контролировал фонд Baring Vostok (основан Майклом Калви).

Дело в отношении Калви и партнеров Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению партнера Аветисяна, миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова. Калви и другие сотрудники фонда были задержаны.

Они обвиняются в хищении 2,5 млрд руб. В основу дела лег кредит «Восточного» на эту сумму Первому коллекторскому бюро, аффилированному с Baring.

Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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19.12.2019, 20:28
Гость: Они обвиняются в хищении 2,5 млрд руб.

Чайка сообщил о более 160 уголовных дел по космодрому Восточный

А некоторые политически безграмотные и морально неустойчивые личности пишут - надо гордиться космодромом Восточный-это наш успех в экономике.
19.12.2019, 15:44
Гость: Завтра

рогозин уже на Луну улетает, а они все еще с "восточным" возятся.
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