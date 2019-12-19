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На новогодние каникулы будет введен особый режим доступа в центр Москвы

08:54 19.12.2019
© KM.RU, Михаил Жбанков
© KM.RU, Михаил Жбанков
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В обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан в Москве в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающей к ним территории с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года планируется задействовать свыше 40 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы.

Все площадки празднований ежедневно, перед проведением мероприятий, будут обследованы с привлечением инспекторов-кинологов со служебными собаками. 

С 31 декабря по 5 января в центральной части города, в границах улиц Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Манежная площадь, Театральный проезд, площадь Революции, Красная площадь, формируется единое пространство, на котором вводится особый режим для доступа граждан. Вход к местам проведения праздничных мероприятий будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с обязательной организацией досмотровых мероприятий. Основные контрольно-пропускные пункты будут расположены:

- на ул. Тверская со стороны Пушкинской площади;
- на ул. Моховая со стороны ул. Большая Никитская;
- на ул. Большая Дмитровка, у выхода из метро;
- на пересечении Театрального проезда с ул. Рождественка;
- на ул. Никольская;
- на ул. Ильинка;
- на ул. Москворецкая, у храма Василия Блаженного.

Лица в состоянии алкогольного опьянения, граждане с оружием, предметами, которые могут быть использованы в качестве такового, допускаться не будут. Кроме того, запрещен пронос любых напитков и пиротехнических изделий. Все вышеперечисленные предметы будут изыматься в ходе проведения досмотровых мероприятий.

Отдельным вопросом будут реализованы меры по обеспечению безопасности дорожного движения. В местах проведения праздничных мероприятий предусмотрено перемещение припаркованного автотранспорта с привлечением автомашин-эвакуаторов. Кроме того, будут использованы заградительные сооружения, исключающие свободный проезд автотранспорта к местам праздничных мероприятий.

Темы: Москва, Праздники в России и за рубежом
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19.12.2019, 14:20
Гость: Евгений В

Желательно кольцо вокруг Москвы и все значимые многолюдные объекты внутри столицы РФ оснастить новейшими обнаружителями запрещенных предметов и обнаружителями ВВ, а также создать специальную службу контроля в помощь полиции и ФСБ. Сам кремль, школы, все учебные заведения, магазины, больницы, банки, стадионы, бывшую ВДНХ, театры и кинотеатры, детские заведения, думу и т.п.
Все равно к этому главным властям РФ придется придти...
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