В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ. ВИДЕО

Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.

Фото: oleg1a13 / Twitter

В четверг вечером возле здания ФСБ на улице Большая Лубянка произошла перестрелка – неизвестный преступник открыл огонь из автомата по силовикам. В ФСБ подтвердили гибель одного своего сотрудника. Следственный комитет возбудил дело по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В комментарии ФСБ говорилось, что неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка и был нейтрализован. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, погибшим оказался сотрудник комендатуры ФСБ.

По первоначальной информации агентства «Москва», неизвестных было трое и они открыли огонь внутри приемной ФСБ. По этой версии, двоих нападавших сразу убили. Третий якобы выбежал на улицу, пробежал около 300 метров по Кузнецкому мосту. Как пишет RT, преступник завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь, затем он двинулся по улице Большая Лубянка, где забаррикадировался в одном из помещений дома номер 2. Оттуда он вел огонь по прибывшим бойцам ЦСН ФСБ и ОМОН. В ходе перестрелки в 19:15 был убит.

Но позже ЦОС ФСБ официально заявил, что это был преступник-одиночка и никакого проникновения в здания ФСБ он не совершал. На одном из распространенных в Сети видео можно разглядеть, как некий мужчина, одетый в гражданское, стреляет по окнам здания ФСБ. Также есть видеозапись, на которой видно, что вооруженный автоматом стрелок прячется за колонной. На этом же видео показан момент его гибели во время перестрелки.

На видеозаписях в соцсетях также видно, как после начала стрельбы поднялся вой сирен и люди начали разбегаться. В районе Лубянской площади полиция перекрыла улицы, людей начали эвакуировать и высаживать из общественного транспорта на подходе к месту ЧП.

Личность нападавшего устанавливается. В Минздраве сообщили, что в результате атаки двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения. Один из них позже скончался. Всего медицинская помощь оказывается пяти людям. По информации канала Baza, в результате стрельбы также пострадал один прохожий, получивший касательное ранение ноги. Его жизни ничто не угрожает.

После появления первых сообщений о перестрелке сообщалось о введении плана «Сирена» для розыска вооруженных преступников «повышенной общественной опасности», однако позже он был отменен.

О произошедшем был информирован президент Владимир Путин, который в момент инцидента находился в Большом кремлевском дворце на концерте в честь Дня работника органов безопасности России. Герой России, первый замсекретаря Общественной палаты РФ, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров полагает, что напасть на приемную ФСБ могли лица, обладающие российским гражданством, однако связанные при этом с международными террористическими центрами.

«Это некий демарш, потому что завтра (20 декабря - ред.) День сотрудника органов безопасности. Сегодня тоже праздник – День российской военной контрразведки. Нападение однозначно приурочено к профессиональному празднику», – сказал Бочаров.

Собеседник подчеркнул, что в таком мегаполисе, как Москва, абсолютно предотвратить такие нападения невозможно. «Ни одна спецслужба мира не может дать стопроцентную гарантию, что все под контролем. Это явление трагическое, но, к сожалению, не только для нашей страны. Это реальная картина мира. Такие же акции происходят и в Европе, и за океаном. К сожалению, находятся люди с российским гражданством, но на самом деле они не являются гражданами нашего государства. Они готовы проливать кровь. Это печально», – констатировал полковник.

В свою очередь генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов напоминает, что в приемную ФСБ, хоть она и хорошо охраняется, может зайти любой человек. «Приемная, собственно, под это и заточена. И она всегда подвергается нападению. Туда и психопаты приходят, и больные, и шизофреники. Помню, когда я сам принимал посетителей, у нас была кнопка, при нажатии которой сразу приезжала психиатрическая бригада «скорой», – рассказал Михайлов «МК».

Напомним, что прошлой неделе в Москве силовики задержали четверых граждан Таджикистана и одного гражданина России. По данным издания, боевики собирались атаковать школу 113 на Профсоюзной улице в День конституции.

Кроме того, спецслужбы проверяют, связана ли атака на приемную ФСБ с другой перестрелкой, которая тремя часами ранее произошла в московском районе Марьино, сообщил Mash. Первый инцидент случился в 15.20 мск на Братиславской улице. Огнестрельное ранение получил 29-летний мужчина по имени Абдулла. Кто именно попытался его убить, пока неизвестно.