В Мурманской области группа подростков избила полицейских

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В Мурманской области возбуждено уголовное дело после того, как в Апатитах группа подростков напала на двоих полицейских.

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Возбуждено дело по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК России), сообщает RT со ссылкой на Следственный комитет.

«Потерпевшие обслужены амбулаторно, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда, причинённого здоровью», — говорится в заявлении ведомства.

20 декабря в Апатитах после дискотеки, устроенной для школьников, подростки напали на полицейских. Ольга Бигоцкая, директор дворца, где проходила дискотека, рассказала телеканалу «360» подробности.

«Вы знаете, у нас была молодежная новогодняя дискотека для молодежи 12+. Старшеклассники. Они собрались со всего города, дискотека была платная по 100 рублей. <...> Никто не ожидал такого конфликта. А дрались они, когда уже мальчишки вышли на улицу. Видимо, показывали, какие они крутые. У кого-то была бутылка пива, не знаю, откуда он ее достал. Полиция замечание сделала, что он молод и что на улице пиво пить нельзя. А может это были ребята со стороны. Этим занимается Следственный комитет», — заявила Бигоцкая.

Как сообщает издание URA.RU, полицейские заметили на площади перед Дворцом культуры группу подростков, один из них пил пиво и нецензурно матерился. Полицейские предложили подростку проехать с ними в отделение, но тот оказал активное сопротивление. На помощь нарушителю подоспела группа молодых людей, которые повалили на землю одного из сотрудников МВД и начали избивать ногами. Его напарнику удалось удержаться на ногах, однако он также получил несколько ударов по голове.

Прибывшие на место экипажи полиции и Росгвардии сумели задержать десятерых подростков. Причем один из задержанных уже в отделении полиции снова ударил сотрудника правоохранительных органов.

По информации СМИ, некоторые родители уже обратились с жалобой на чрезмерно жесткое задержание их детей.



