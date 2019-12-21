Геннадий Зюганов: «Я не исключаю досрочных президентских выборов»

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Похоронит ли системный кризис российский капитализм, который сейчас хоронит всю страну. ВИДЕО

21−22 декабря в Колонном Зале Дома Союзов проходит научно-практическая конференция «Россия-2024: или левый поворот, или национальная катастрофа?». Мероприятие собрало наиболее авторитетных представителей левого фланга во главе с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым.

Геннадий Зюганов. Фото с официального сайта КПРФ

В рамках первой секции, в которой кроме Геннадия Андреевича приняли участие Сергей Левченко, Павел Грудинин, Сергей Удальцов, Максим Шевченко, Николай Платошкин, Дмитрий Новиков, обсуждалась тема под названием «Россия сегодня: народ и власть, протест и выборы». Далее в программе были секции: «Современное общество: классовая борьба и лево-патриотические силы», «Глобальный кризис: война и мир. Актуальная международная повестка», «Социальное государство или неолиберальный тупик? Экономическая программа» и другие.

Геннадий Зюганов на открытии конференции сообщил, что страна подошла к системному кризису.

«Я убежден, что маяк истории пошел влево и его никто не остановит, ни олигархи, ни американские глобалисты, ни фашисты. Вопрос, хватит ли нам воли объединить усилия.

Недавно, подводя итоги в думе, я подчеркнул, что партия власти загнала страну в тупик. Речь идет уже о системном кризисе. За всю историю капитализма было 12 кризисов, из них два системных, кончившихся в прошлом веке мировыми войнами. Из первой вытащил Октябрь, из второго наша великая Победа. Как вылезать из сегодняшнего тупика, на мой взгляд, еще и Богу неизвестно.

Уже в январе-феврале мы должны провести мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия и идти на выборы, я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — заявил Геннадий Зюганов.

«Они говорят о сплоченности. Но когда 200 упырей баснословно богатеет, а народ нищает, раскол продолжается по всем составляющим. Мы категорически не можем с этим согласиться», — заявил Геннадий Зюганов.

«Низы не хотят так жить, в бедности и без перспективы, — отметил кандидат в президенты на выборах 2018 года, директор «Совхоза им. Ленина» Павел Грудинин. — А верхи больше не о стране, а о своих яхтах беспокоятся. Верхи боятся, а низы не хотят. Есть рецепт выхода из этой революционной ситуации без катастроф. Нужно совершить левый поворот. Наши друзья белорусы говорят: «Не хотим в вашу олигархическую систему идти. Сначала сделайте что-то в интересах простых людей, а не крупного капитала».

Вместо того, чтобы услышать нашу программу «10 шагов», власти сделали все для ухудшения жизни населения. Пенсионная реформа, повышение налогов, цена на бензин растет, хотя нефть стабильна. Черчилль говорил про Хрущева, что он объявил войну мертвому и проиграл. Так наши власти объявили войну СССР, и проигрывают ее однозначно. Там были бесплатные жилье, медицина, образование, получить рабочее место можно было без взятки, потому что нужны были молодые специалисты, а сейчас никто никому не нужен. Власть пытается уничтожить последние ростки социализма. Сами сделать ничего не могут и пытаются уничтожить то, что мы еще сохранили. Мы не сдадимся, не дадим им такой возможности. Будем работать так, чтобы они нам завидовали», — заявил экс-кандидат в президенты России.

Опыт Левченко

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, выступая на конференции, отметил, что ему нелегко чувствовать себя вне привычной работы, и он еще просыпается с мыслью о том, что кончается год и нужно сделать то-то и то-то. Вообще, видно было, что Сергею Георгиевичу сложно смириться с отставкой после того, как его команда показала в Иркутской области столь впечатляющие результаты. Но опыт «красного губернатора» от этого никуда не делся, а в масштабах страны пример его работы после отставки под натиском властей стал лишь еще более показательным.

«Мы начали работу 4 года назад с того, что разработали хороший план действий. Чем план отличается от прогноза? За прогноз никто не отвечает. Сегодня планирование на уровне государства кончается на уровне прогноза. А план — это то, за что нужно отвечать и этого боятся наши с вами оппоненты, это я очень точно заметил. Они боятся ответственности.

Много раз, работая с федеральными министерствами, и говоря, что это нужно сделать через год, а это через два, слышал в ответ: «Вы что, хотите вернуться к Госплану?». Я говорил: «Да, и не вижу в этом ничего предосудительного». Жизнь показала, что мы были правы. В этом году очень серьезные климатические условия, летом было 48 суток непрерывных дождей, столкнулись с ситуацией, которую статистика не видела с 1830 года. Такого наводнения не было никогда. Но в новейшей российской (не советской) истории не было, чтобы мы, как государство, дали 15 тысячам человек новые квартиры и дома. Они уже заселились и радуются новому жилью», — рассказал Сергей Левченко.

Рассказывая о полученном опыте, Сергей Левченко привел ряд цифр. «Был такой лозунг о ВВП, увеличить его в 2 раза. Иркутская область — единственная, которая это выполняет. Мы увеличили аналогичный показатель в 1,5 раза за 3 года, и в течение 2 лет увеличили бы и в 2 раза.

Был бюджет 98 млрд, стал 213 — за 3 года. Это позволило серьезно заниматься социальными проблемами, тем же сельским хозяйством. В нем отдача видна не сразу, но в 2 раза увеличили бюджет на сельское хозяйство, и за три года смогли добиться прироста производства сельскохозяйственной продукции — на 20 процентов. И это нормальная продукция, а не та непонятная, что везется из-за рубежа. В шесть раз больше стали строить социальных объектов», — рассказал экс-губернатор, отметив, что и новому руководству будет сложно выйти из колеи и многие проекты должны продолжаться.

Как говорил Остап Бендер, если в стране бродят денежные знаки, то есть люди, у которых их много. Сергей Левченко привел пример, проливающий свет на то, почему в такой богатой стране, как Россия, народу так заметно не хватает денег.

«В вопросе лесной отрасли наступил на интересы и карманы многих людей. Когда увидел, что по рубке леса Иркутская область занимает первое место, а по сборам 12-е, естественно, нужно было наводить порядок в срочном режиме. Мы эти 300 предприятий поставили на учет, и через год вышли на первое место по сборам от лесной отрасли. Если раньше от лесной отрасли сборы составляли около 3 миллиардов рублей, то сейчас стало около 10,5 млрд. Это тоже цифры, которые замолчать невозможно. В 2 раза уменьшили незаконные рубки, которые являются серьезнейшей проблемой по всей стране. Я обратился в начале года к президенту с предложением полностью запретить вывоз круглого леса за рубеж. Получил ответ, что это нецелесообразно. Но для нас в Иркутской области это было целесообразно, и мы снижали вывоз кругляка», — рассказал экс-губернатор.

Сергей Левченко пояснил, почему, собственно, нынешней власти не нравится государственное планирование.

«С чем я столкнулся? Страхом за то, что ты на 5 лет подпишешься под документом, который должен будешь выполнять и люди будут тебя оценивать. Проще использовать слова стратегия, концепция, прогноз, и тебя ни о чем не спросят, когда твой срок закончится. А когда подписался, что столько школ, больниц будет введено и нужно через 5 лет отчитаться о показателях своей работы, это уже страшно.

В советские времена мы не боялись браться за крупные масштабные проекты, как сегодня не боятся этого в Китае и других странах, где руководят коммунистические партии.

В 2015 году самое главное обращение ко мне было — вам не дадут. Но мы тогда прорвали брешь и сегодня ни у кого нет сомнений, что на региональном уровне это возможно. Сейчас такой же вопрос, дадут ли нам на федеральном уровне? Возможно ли это? Возможно», — завершил выступление Левченко.

Чья Россия?

Выступая после Левченко, Павел Грудинин отметил, что «у нас есть огромный потенциал, чтобы стать не просто экономикой с 1% роста, а расти темпами не меньше Китая, 6% в год — такой рост в Иркутской области при всех тех же налогах и экономических условиях последних 20 лет».

Павел Николаевич заметил, что около 62% сельскохозяйственных земель в России сегодня принадлежат иностранным кампаниям, не заинтересованным в наполнении качественными продуктами российских магазинов, где все больше продуктов из пальмового масла.

«Иностранные акционеры доминируют в подавляющем количестве предприятий, — отметил известный журналист, представитель Левого фронта Максим Шевченко, — деньги выводят через оффшорные счета, почти во всех сферах экономики, от ЖКХ до сырьевой. В чем же патриотизм, в чем государственный интерес и что он для этой власти? Полагаю, пытаясь укрепиться в геополитическом равновесии мира, она опирается не на собственный народ, а на иностранный капитал, на его признание этой власти. Они превращают Россию и нас с вами в приложение к собственным интересам. Это на самом деле ЗАО. Задача лево-патриотических сил вернуть страну. У нас нет страны. Россия, Россия, но эти разоренные земли центральных регионов, разве это Россия, которую нам оставили великие предки? Конечно, нет».

Известный дипломат, популярный политолог Николай Платошкин, который в этом году не сумел пройти в Госдуму от КПРФ и создал движение «За новый социализм», подчеркнул важность единого фронта на выборах по всей стране.

«Нужно дать им серьезный бой на выборах 2020 года, отыграть Иркутскую область, победить в других регионах. Нужно создать народный фронт на основе коммунистической партии, должны быть единые кандидаты по каждому округу. Нужно оставить в стороне теоретические споры и мелкие разногласия, чтобы в стране была левая Госдума, которая на первом заседании отменит пенсионный геноцид», — заявил Платошкин, предложив через год отпраздновать похороны российского капитализма.

«От угнетенных масс говорит только лево-патриотическая оппозиция, больше никто не способен сформулировать задачи национального возрождения страны. Которое возможно только на основе социального государства», — заявил Максим Шевченко.

Представители КПРФ и Левого фронта подчеркнули важность следующего года в контексте выборов, на которых необходимо объединенными силами добиваться все более внушительных результатов. Даже с учетом прозвучавшей сегодня фразы Геннадия Зюганова «выборов честных нет и не будет, как душили, так и будут душить народно-патриотические силы».

Но при этом тот же случай с Левченко, которому власти опрометчиво дали победить и начать красный поворот в отдельно взятой области, показывает, что левым силам стоит бороться на выборах всех уровней. Особенно важно делать это вместе, не добавляя проблему левого дробления к фальсификациям, которые в любом случае отнимут свой процент — как и в случае с налогами, ежегодно подрастающий.

Автор: Олег Бабкин