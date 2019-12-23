На Урале суд оправдал выбросившего младенца из окна мужчину

17:21

Житель Урала, в июне выбросивший трехмесячного младенца из окна, был оправдан Североуральским судом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление региональной прокуратуры.

«Североуральский городской суд 10 декабря огласил резолютивную часть приговора, согласно которому местный житель оправдан <...> в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления», — говорится в заявлении.

Прокуратура и мать ребенка не согласны с этим решением суда. Они подали апелляцию.

Об инциденте стало известно 10 июня. Как рассказывали тогда в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области, пьяный сожитель матери младенца пытался убить его, выбросив из квартиры на первом этаже в окно, когда женщина ушла в магазин. Спас ребенка случайный 44-летний прохожий. Он успел подбежать к окну и поймать падавшего малыша.

По данному факту возбудили дело по части 3 статьи 30 УК РФ применительно к пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»). После расследования дело передали на рассмотрение в суд Североуральска. Однако там приняли решение оправдать обвиняемого.