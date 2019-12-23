«Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в 15 млрд рублей

11:05

Минпромторг намерен потратить дополнительно 15 миллиардов рублей на разработку нового самолета Sukhoi Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет произведено на территории России. Об этом пишет РБК со ссылкой на план-график министерства.

Согласно плану, дополнительные НИОКР по SSJ-New необходимо закончить до 15 декабря 2021 года. Разработки проводятся в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы». В Минпромторге подтвердили факт финансирования научно-исследовательских работ. Контракт планируется заключить в декабре 2019 года, он будет рассчитан на два года.

Как пояснили в министерстве, предыдущий контракт на НИОКР за 3,5 миллиарда рублей заключили с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС, единственный разработчик и производитель SSJ), он был выполнен. В Минпромторге уточнили, что оба контракта — это первый и второй этапы выполнения НИОКР по программе SSJ-New, в 2021 году планируется и третий этап. Его стоимость в ведомстве назвать отказались.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Sukhoi Superjet 100 провалил план продаж. «Гражданские самолеты Сухого» собирались реализовать 20 самолетов, однако к середине декабря удалось поставить только один борт.