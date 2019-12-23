]]>
]]>
Главная В России Новости

«Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в 15 млрд рублей

11:05 23.12.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Минпромторг намерен потратить дополнительно 15 миллиардов рублей на разработку нового самолета Sukhoi Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет произведено на территории России. Об этом пишет РБК со ссылкой на план-график министерства.

Согласно плану, дополнительные НИОКР по SSJ-New необходимо закончить до 15 декабря 2021 года. Разработки проводятся в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы». В Минпромторге подтвердили факт финансирования научно-исследовательских работ. Контракт планируется заключить в декабре 2019 года, он будет рассчитан на два года.

Как пояснили в министерстве, предыдущий контракт на НИОКР за 3,5 миллиарда рублей заключили с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС, единственный разработчик и производитель SSJ), он был выполнен. В Минпромторге уточнили, что оба контракта — это первый и второй этапы выполнения НИОКР по программе SSJ-New, в 2021 году планируется и третий этап. Его стоимость в ведомстве назвать отказались.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Sukhoi Superjet 100 провалил план продаж. «Гражданские самолеты Сухого» собирались реализовать 20 самолетов, однако к середине декабря удалось поставить только один борт.

Темы: Авиасообщение в России, Министерство промышленности и торговли РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.12.2019, 14:34
Гость: Так как своих заводов по производству комплектующих почти не

А это неважно.
Один чел, который тут очень топил за этот суперджет, писал - ЕСЛИ СБОРКА произведена в России, значит "сделано у нас" в России...
23.12.2019, 14:33
Гость: ва

Участвуешь? Тогда твоя радость понятна.
23.12.2019, 14:32
Гость: не знаю кто точно кто ттакие космополиты

Но ведущая попсовой программы "Жить здорово" Елена Малышева появилась в телевизоре на ПЕРВОМ федеральном канала в платье с графическим изображением своего соведущего израильтянина Германа Гандельмана.
Кардиолога одной из израильских больниц.
Знаменит он тем, что намедни его в числе ещё 17 бизнесменов из Израиля,
не пустили в Россию при прохождении паспортного контроля в Домодедове.

Что за фокусы на Первом федеральном канале Российской Федерации???
Не пустили, значит были основания.
Или это уже не российский канал?
Все комментарии (21)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.